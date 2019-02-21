«Интер» — «Рапид». Прогноз и ставки на Лигу Европы 21 февраля 2019 года

В четверг, 21 февраля, в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы «Интер» на своей арене примет «Рапид». Поединок, который пройдет на «Джузеппе Меацца», начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Интер» — «Рапид».

«Интер»

В первом матче на выезде «Интернационале» добыл неплохой результат, который позволяет рассчитывать на выход в следующий раунд. Команда победила с минимальным счетом 1:0.

Календарь и таблица Лиги Европы

По итогам 24-х туров коллектив занимает третье место в чемпионате Италии с 53-мя очками. Ближайший преследователь «Милан» отстает на четыре балла.

После четырех поединков без побед подопечные Лучано Спаллетти сумели преодолеть спад. К грядущей игре «нерадзурри» подходят с трехматчевой победной серией во всех турнирах.

«Рапид»

«Рапид» не использовал шанс выиграть в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы на своем поле. Команда пропустила уже на 39-й минуте после реализованного Лаутаро Мартинесом пенальти.

После 18-го тура чемпионата Австрии коллектив занимает восьмое место с 20 очками в активе. Ближайший преследователь «Маттерсбург» отстает на три балла.

В предыдущих пяти поединках во всех турнирах венский клуб победил только два раза. При этом в двух матчах «Рапид» потерпел поражения.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,32, их проход — 1,03, тогда как успех гостей оценивается в 9,00, их проход — в 11,00, а ничья — в 5,25.

Рекомендуем ставить на то, что после первого тайма будет ничья, а в итоге выиграет «Интер» за 4,00. 0