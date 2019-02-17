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    Доставит ли «Бристоль» проблем «волкам»?

    «Бристоль» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч 1/8 финала Кубка Англии 17 февраля 2019 года

    Кубок Англии Футбол Англии Бристоль Сити Вулверхэмптон
    Прогноз на «Бристоль» — «Вулверхэмптон»
    Футболисты «Бристоль Сити»
    На стадионе «Эштон Гейт» состоится поединок 1/8 финала Кубка Англии между командами «Бристоль» и «Вулверхэмптон». Начало встречи в 16:00 по московскому времени. Прогноз на «Бристоль» — «Вулверхэмптон».
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    «Бристоль»

    Команда находится в хорошей форме. В последних 6 матчах «Бристоль» одерживал победу. В середине января коллектив обыграл «Болтон». Затем на пути стал «Ноттингем Форест», которого постигла та же участь.

    Далее хозяева снова обыграли «Болтон», только уже в Кубке Англии. Таким образом, в отличие от своего соперника им понадобилась всего одна игра. В прошлых трех встречах «Бристоль» выступал против «Суонси», «Блэкберна» и «КПР».

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    Если смотреть на ситуацию более глобально, то беспроигрышная серия клуба длится уже 15 поединков.

    В лазарете Андреас Вайманн и Кори Смит.

    «Вулверхэмптон»

    «Волкам» пришлось нелегко в прошлом раунде турнира. Им попалась непростая команда «Шрусбери». В гостях «Вулверхэмптон» сумел спастись от поражения, проигрывая по ходу матча 2:0. На своем поле легче не было, поскольку переиграть соперника удалось с минимальным отрывом (3:2).

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    В 6 последних мачтах с учетом Кубка Англии «вулвс» не проиграли. У команды две ничьи и 4 победы. В последний раз клуб принимал на своем поле «Ньюкасл», с которым сыграл вничью 1:1.

    В последних 4 выступлениях Кубка Англии с участием гостей забивается больше двух голов. Кроме того, в прошлых трех играх данного турнира «волки» поражали ворота соперника не менее двух раз. То же самое касается 10 из 12 последних противостояний с «Бристолем».

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    • Травмированных игроков в составе нет, поэтому при желании Эспириту Санто сможет провести определенную ротацию.

    Прогноз

    На победу хозяев дается коэффициент 4,60, а на победу гостей — 1,84. Ничейный исход оценивается цифрой 3,45.

    В последний раз команды встречались в Чемпионшипе в декабре позапрошлого года. Тогда «Вулверхэмптон» смог обыграть соперника со счетом 1:2. Учитывая то, как «волки» выступили против «Шрусбери», можно ожидать, что «Бристоль» доставит немало проблем подопечным Санто.

    На своем поле хозяева сейчас просто непобедимы. Они сделают все, чтобы не уступить сопернику перед родными болельщиками. Да и в целом команды из Чемпионшипа и более низких дивизионов очень ответственно подходят к подобным кубковым противостояниям. Наш прогноз — «Бристоль» не проиграет с коэффициентом 1,96. 0

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    Прогноз на «Бристоль» — «Вулверхэмптон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.96. На стадионе «Эштон Гейт» состоится поединок 1/8 финала Кубка Англии между командами «Бристоль» и «Вулверхэмптон». Начало встречи в 16:00 по московскому времени.
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