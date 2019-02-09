«Боруссия» Д — «Хоффенхайм». Прогноз и ставки на матч Бундеслиги 9 февраля 2019 года

В субботу, 9 февраля, в матче 21-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» будет принимать на своем поле «Хоффенхайм». Встреча, которая пройдет на «Сигнал Идуна Парк», начнется в 17:30 по мск. Прогноз на «Боруссия» Д — «Хоффенхайм».

«Боруссия» Дортмунд

Перед зимним перерывом «шмели» проиграли единственный матч в Бундеслиги этого сезона, уступив «Фортуне» в гостях со счетом 1:2.

Новый год «Боруссия» начала со скромной выездной победы над «Лейпцигом» (1:0), за которой последовал домашний разгром «Ганновера» со счетом 5:1.

Все прогнозы на Бундеслигу

В гостевом матче Бундеслиги с «Айнтрахтом» дортмундцы потеряли очки, сыграв вничью 1:1. А в последнем матче команда Люсьена Фавра вылетела из Кубка Германии, уступив по пенальти «Вердеру» — 3:3 (2:4).

После 20 туров Бундеслиги дортмундский клуб лидирует в турнирной таблице с 49 очками, на 7 очков опережая конкурентов.

Разница мячей 51-20, лучший бомбардир с 13 голами — Марко Ройс, еще 12 забил Пако Алькасер.

«Хоффенхайм»

Новый год сине-белые начали с домашнего поражения от «Баварии» со счетом 1:3, которое продлило их безвыигрышную серию во всех турнирах до 9 матчей.

Прервалась эта серия уже в следующем матче — «Хоффенхайм» на выезде победил «Фрайбург» со счетом 4:2. В последнем матче подопечные Юлиана Нагельсманна дома разошлись миром с «Фортуной» (1:1).

После 20 туров Бундеслиги «Хоффенхайм» занимает 8 место в турнирной таблице с 29 очками. Разница мячей 38-29, лучший бомбардир с 9 голами — Андрей Крамарич.

Календарь и таблица Бундеслиги

В первом круге «Хоффенхайм» сыграл на своем поле вничью с «Боруссией» (1:1). В прошлом сезоне сине-белые проиграли в Дортмунде со счетом 1:3, но победили дома со счетом 2:1.

Прогноз

Букмекеры считают «Боруссию» фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 1,65, тогда как на ничью — 4,35, а на успех «Хоффенхайма» — 4,50.

Дортмундский клуб, несмотря на пробуксовку в последних матчах, до этого уверенно побеждал на своем поле. Прогнозируем, что «Боруссия» не упустит домашней победы.

Дортмундцы не забивают меньше двух мячей в последних домашних матчах, но и регулярно пропускают. Интересны варианты ТБ 3,5 за 1,85 и «обе забьют» за 1,40. 0