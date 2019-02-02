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    «Эвертон» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч 25 тура АПЛ 2 февраля 2019 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Эвертон Вулверхэмптон
    Прогноз на «Эвертон» — «Вулверхэмптон»
    Ричарлисон — лучший бомбардир «Эвертона» в Премьер-лиге
    В рамках 25 тура английской Премьер-лиги на стадионе «Гудисон Парк» состоится поединок между командами «Эвертон» и «Вулверхэмптон». Стартовый свисток будет дан в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Эвертон» — «Вулверхэмптон».
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    «Эвертон»

    «Эвертон» — восьмая команда в АПЛ на данный момент. У ливерпульского коллектива 33 пункта, которые не гарантируют спокойствия в ближайшее время. В случае неудачи хозяева могут распрощаться с этой позицией и спуститься на несколько строчек вниз.

    Календарь и таблица АПЛ

    Отрыв от «Вулверхэмптона» составляет 2 балла, поэтому в очной встрече «ириски» постараются обыграть гостей, чтобы обойти их в таблице.

    В 6 матчах АПЛ у «Эвертона» три победы и три поражения. В прошлый раз была минимальная победа над «Хаддерсфилдом». Ранее подопечные Марко Силвы уступили «Саутгемптону», выиграли «Борнмут», проиграли в поединках с «Брайтоном» и «Лестером», а также добыли три очка в гостях у «Бернли».

    Интересно, что в 7 последних очных противостояниях «Эвертон» ни разу не проиграл «волкам».

    В матче точно не смогут сыграть Джагелка и Мина. Оба травмированы.

    «Вулверхэмптон»

    Гости располагаются на строчку выше. Чтобы не потерять свое место, «волкам» необходимо побеждать. Отставание от «МЮ» составляет 10 баллов, поэтому рассчитывать на повышение пока не приходится.

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    В Премьер-лиге «Вулверхэмптон» победил в двух последних играх. Обе победы были добыты на своем поле в выступлениях против «Лестера» (4:3) и «Вест Хэма» (3:0). Перед этим коллектив проиграл «Ман Сити» и «Кристал Пэлас».

    «Вулвс» одержали победу только в 4 из 11 последних гостевых матчей. В остальных случаях были либо поражения, либо ничейные результаты. Кроме того, стоит отметить, что в трех прошлых поединках АПЛ с участием гостей забивалось больше двух мячей.

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    Прогноз

    Прошлый поединок между этими командами проводился дома у «Вулвс». Там была зафиксирована результативная ничья 2:2.

    В этот раз букмекеры отдают предпочтение хозяевам — 2,33 против 3,20. На ничью дается коэффициент 3,35.

    Очень сложно предсказать победу какой-либо команды. Но если говорить о голах, то, скорее всего, что в игре смогут отличиться оба коллектива, поскольку у обоих наставников есть футболисты, которые часто забивают. Такой вариант оценивается коэффициентом 1,81. 0

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    Прогноз на «Эвертон» — «Вулверхэмптон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.81. В рамках 25 тура английской Премьер-лиги на стадионе «Гудисон Парк» состоится поединок между командами «Эвертон» и «Вулверхэмптон». Стартовый свисток будет дан в 18:00 по московскому времени.
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