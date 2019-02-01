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    Выиграет ли Катар свой первый Кубок Азии?

    Япония — Катар. Прогноз и ставки на финал Кубка Азии 1 февраля 2019

    Кубок Азии Сборная Японии
    Прогноз на Япония — Катар
    Сборная Катара
    В пятницу, 1 февраля, команда Катара сыграет против сборной Японии в рамках финала Кубка Азии. Начало матча — в 17:00 по мск. Прогноз на Япония — Катар.
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    Япония

    Сборная Японии попала в группу F, в которой заняла первое место, набрав 9 очков в трех матчах.

    В первой встрече Япония обыграла Туркменистан (3:2), затем был повержен Оман (0:1), а в последней игре групповой стадии была одержана победа над Узбекистаном (2:1).

    В 1/8 японцы одержали победу над командой Саудовской Аравии. Исход поединка решил один гол, забитый в начале первого тайма.

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  • 28/01/2019

    • В четвертьфинала «синие самураи» одолели команду Вьетнама со счетом 1:0, реализовав пенальти во втором тайме.

    В полуфинале Япония разгромила команду Ирана со счетом 3:0. Дублем отметился форвард «Вердера» Юя Осако, который забил 4 гола в 6 матчах турнира.

    Сборная Японии 4 раза выигрывала Кубок Азии, последний раз в 2011 году.

    Катар

    Хозяева ЧМ-2022 на этом розыгрыше Кубка Азии выиграли все шесть матчей, при этом не пропустив в этих играх ни одного гола.

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    На групповом этапе турнира катарцы поочередно обыграли Ливан (2:0), КНДР (6:0) и Саудовскую Аравию (2:0) и с девятью очками заняли первое место в своем квартете.

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    В 1/8 финала «бордовые» одолели сборную Ирака со счетом 1:0, а в четвертьфинале Катар с тем же счетом выбил Южную Корею (1:0).

    В полуфинале сборная Катара разгромила хозяев турнира — команду ОАЭ со счетом 4:0. Три голевых передачи на свой счет записал Акрам Афиф.

    На настрой катарцев явно повлиял враждебный настрой болельщиков — у Катара политический конфликт с рядом арабских государств, и фанаты «бордовых» на турнир не приехали.

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  • 29/01/2019

    • Лучший бомбардир команды и всего турнира — Али Альмоэз, забивший 8 голов в 6 матчах, правда 4 из них пришлись в ворота сборной КНДР.

    Катарцы уже показали свое лучшее выступление на Кубках Азии, до этого турнира они максимум доходили до четвертьфинала (в 2000 и 2011 годах).

    Прогноз

    Букмекеры считают Японию фаворитом матча. На победу японской команды в основное время дается коэффициент 2,50, тогда как на ничью — 3,0, а на успех Катара — 3,85.

    На победу Катара дается коэффициент 2,50, за успех Японии дают 1,50.

    Катарцы и так уже прыгнули выше головы на этом турнире. Победу над таким опытным бойцом, как Япония, им будет одержать очень сложно. Прогнозируем, что «самураи» добавят в свою копилку еще один трофей.

    Обе команды в плей-офф делают ставку на оборону, играя не слишком результативно, но не пропуская. Исход финального матча может решить один гол. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,45 и «Обе забьют — нет» за 1,60. 0

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    Прогноз на Япония — Катар. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65. В пятницу, 1 февраля, команда Катара сыграет против сборной Японии в рамках финала Кубка Азии. Начало матча — в 17:00 по мск.
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