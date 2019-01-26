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    «Волки» преподнесут урок команде «Шрусбери»

    «Шрусбери Таун» — «Вулверхэмптон». Прогноз на матч 1/16 финала Кубка Англии 26 января 2019 года

    Кубок Англии Футбол Англии Вулверхэмптон
    Прогноз на «Шрусбери Таун» — «Вулверхэмптон»
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    В рамках 1/16 финала Кубка Англии свой поединок проведут команды «Шрусбери» и «Вулверхэмптон». Матч пройдет на стадионе «Гринхаус Мидоу». Старт встречи намечен на 18:00 по мск. Прогноз на «Шрусбери Таун» — «Вулверхэмптон».
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    «Шрусбери Таун»

    «Шрусбери» представляет Первую лигу Англии, в которой команда занимает 18 позицию из 24 возможных. Это будет уже пятый поединок в Кубке страны для хозяев.

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    Сначала «Шрусбери» попал на «Солфорд», с которым играл дважды для определения победителя. По итогам двух встреч счет составил 2:4 в пользу первых. Затем был «Скантроп Юнайтед» и его удалось обыграть со счетом 1:0. Далее пришлось провести два матча со «Сток Сити» (1:1 и 2:3).

    Команда может похвастаться только одной победой в последних 6 играх. В прошлый раз на выезде была нулевая ничья с «Блэкпулом». На данный момент у «Шрусбери» наблюдается небольшой кризис, и следующий соперник обязательно этим воспользуется.

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» более известный клуб. У «волков» дела идут неплохо. После попадания в АПЛ команда проводит хороший сезон, занимая 8 место. Что касается Кубка Англии, то в предыдущем раунде гости выбили «Ливерпуль» на своем поле, выиграв со счетом 2:1.

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    • Таким образом, в 6 прошлых матчах у команды 3 победы, одна ничья и два поражения. Последний раз подопечные Эспириту Санто проигрывали «Манчестер Сити» (3:0).

    Перед этой кубковой игрой «Вулверхэмптон» сыграл в открытый футбол с «Лестером», сумев добиться положительного результата (4:3).

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    Что касается кадровых потерь, то участие в матче не сможет принять защитник Вилли Боли из-за дисквалификации.

    Прогноз

    По праву «Вулверхэмптон» считается фаворитом — 1,48 против 6,80. На ничью букмекеры дают коэффициент 4,30.

    «Волки» более сильный коллектив с опытными футболистами. Команда не раз доказывала свой уровень в матчах Премьер-лиги. У «Шрусбери» еще не было серьезного соперника в Кубке Англии, ведь «Сток Сити» пока что не та команда, какой была раньше.

    Мы полагаем, что гости способны выиграть у «Шрусбери» как минимум первый тайм. На это дается коэффициент 2,11. Также можно поставить на то, что «Вулверхэмптон» выиграет с отрывом в два и более мяча. Такой исход оценивается цифрой 1,79. 0

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    Прогноз на «Шрусбери Таун» — «Вулверхэмптон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.11. В рамках 1/16 финала Кубка Англии свой поединок проведут команды «Шрусбери» и «Вулверхэмптон». Матч пройдет на стадионе «Гринхаус Мидоу». Старт встречи намечен на 18:00 по мск.
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