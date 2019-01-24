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    «Эспаньол» — «Бетис». Прогноз и ставки на матч Кубка Испании 24 января 2019 года

    Кубок Испании Футбол Испании Эспаньол Бетис
    Прогноз на «Эспаньол» — «Бетис»
    «Бетис» занимает седьмое место в Примере
    В четверг, 24 января, «Эспаньол» будет принимать на своем поле «Бетис» в рамках первого матча четвертьфинала Кубка Испании. Начало поединка — в 21:30 мск. Прогноз на «Эспаньол» — «Бетис».
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    «Эспаньол»

    За последние восемь матчей «Попугаи» выиграли в двух из них, один поединок свели вничью и пять встреч проиграли. За этот период в чемпионате «Эспаньол» обыграл только «Леганес» (1:0).

    Еще одна победа и ничейный результат пришлись на кубковые игры с «Вильярреалом» (3:1 и 2:2). И это при том, что в начале сезона каталонский коллектив преподносил сюрпризы и подавал надежды.

    По итогам 20-ти туров испанского первенства подопечные Руби занимают 13-ю позицию с отрывом в четыре очка от зоны вылета. Не лучшее настроение команды подчеркивает разгромное поражение от «Эйбара» (0:3) в минувший уикенд.

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    «Бетис»

    До предыдущего поединка у «Бетиса» было четыре подряд игры без побед. В Примере подопечные Кике Сетьена сыграли вничью с «Эйбаром» (1:1) и проиграли «Уэске» (1:2), а затем в Кубке Испании на своем поле не смогли обыграть «Реал Сосьедад» — 0:0.

    Затем команда принимала мадридский «Реал» и сумела сравнять счет, но не удержала ничью — «Сливочные» забили в концовке. Тем не менее, зелено-белые выглядели более чем достойно, а могли и вовсе победить.

    Коллектив, похоже, действительно приходит в себя, ведь прошел «Сосьедад» в кубке за счет результативной ничьей на выезде (2:2), а также победил не менее крепкую «Жирону» (3:2) дома в Примере. По итогам 20-ти туров Ла Лиги «Огурцы» занимают седьмое место с отставанием в четыре очка от зоны Лиги чемпионов.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,35, тогда как успех гостей оценивается в 3,10, а ничья — в 3,25.

    Рекомендуем ставить на результативную ничью за 3,80. 0

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    Прогноз на «Эспаньол» — «Бетис». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.80. В четверг, 24 января, «Эспаньол» будет принимать на своем поле «Бетис» в рамках первого матча четвертьфинала Кубка Испании. Начало поединка — в 21:30 мск.
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