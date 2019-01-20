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    «Сент-Этьен» — «Лион». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 20 января 2019 года

    Лига 1 Футбол Франции Сент-Этьен Лион
    Прогноз на «Сент-Этьен» — «Лион»
    «Сент-Этьен» выиграл четыре предыдущих матча
    В 21-м туре французской Лиги 1 «Сент-Этьен» на «Жоффруа Гишар» примет «Лион». Встреча, которая состоится 20 января, начнется в 23:00 по Москве. Прогноз на «Сент-Этьен» — «Лион».
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    «Сент-Этьен»

    «Сент-Этьен» подходит к «дерби Роны» в отличной форме. Подопечные Жан-Луи Гассе одержали четыре победы подряд, и только в одном из этих матчей не сохранили свои ворота сухими, пропустив один мяч.

    Прошлый год «Стефануа» завершили победой над «Дижоном» в Лиге 1 (3:0), в первом матче 2019 года выиграли в Кубке Франции у «Страсбурга» (6:0), а 12 января в рамках чемпионата минимально одолел «Генгам» — 1:0. Посреди этой же недели в национальном первенстве был побежден «Марсель» (2:1).

    В Лиге 1 зеленые к этому моменту провели 20 матчей, в которых набрали 36 очков. Тем самым клуб занимает третье место с отрывом в два балла от своего принципиального соперника в грядущем матче.

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    «Лион»

    «Лион» провел 20 поединков в чемпионате Франции, в которых заработал 34 очка и расположился на четвертой позиции. Команда уступает шесть баллов второму «Лиллю», имеющему на один матч больше.

    С учетом всех турниров подопечные Бруно Женезио имеют на данный момент серию из восьми игр, в которых они потерпели одно поражение при трех победах и четырех ничьих. Непосредственно в Лиге 1 в этот период клуб провел только четыре матча, в которых добыл одну победу и трижды довольствовался миром.

    В 2019-м году «Ткачи» провели уже три поединка. В Кубке Франции они победили «Бурж Фут» (2:0), в Кубке Лиги уступили «Страсбургу» (1:2), в национальном первенстве поделили очки с «Реймсом» (1:1) и «Тулузой» (2:2).

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,15, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,20, а ничья — в 3,60.

    Рекомендуем ставить на то, что «Сент-Этьен» выиграет, и обе команды забьют за 4,80. 0

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    Прогноз на «Сент-Этьен» — «Лион». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.80. В 21-м туре французской Лиги 1 «Сент-Этьен» на «Жоффруа Гишар» примет «Лион». Встреча, которая состоится 20 января, начнется в 23:00 по Москве.
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