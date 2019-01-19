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    «Волки» не уступят «лисам» в домашнем поединке

    «Вулверхэмптон» — «Лестер». Прогноз на матч 23 тура английской Премьер-лиги 19 января 2019 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Вулверхэмптон Лестер Сити
    Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Лестер»
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    В 23 туре АПЛ состоится поединок между командами «Вулверхэмптон» и «Лестер». Матч будет проводиться на домашнем стадионе «волков» — «Молинью». Начало встречи в 15:30 по московскому времени. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Лестер».
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    «Вулверхэмптон»

    После 22 матчей, проведенных в АПЛ, «Вулверхэмптон» занимает 11 место с 29 очками. Шансы на попадание в зону еврокубков довольно туманные, но вот сохранить прописку в Премьер-лиге «волки» наверняка сумеют.

    В 6 последних встречах у команды было две победы, одна ничья и три поражения. Дважды коллектив уступил на своем поле «Ливерпулю» 0:2 и «Кристал Пэлас» с таким же счетом. В прошлый раз подопечные Эспириту Санто проиграли «Манчестер Сити» со счетом 3:0.

    Очки удалось набрать в матче с «Тоттенхэмом», при этом на выезде (1:3). После этого началась серия поражений, длящаяся уже две игры.

    В домашних стенах «Вулверхэмптон» проиграл 5 из 11 последних поединков. Однако стоит отметить, что 7 января «волки» выбили из Кубка Англии «Ливерпуль» и как раз на своем поле.

    Календарь и таблица АПЛ

    Травмированных в составе нет, поэтому в субботу стоит ожидать появления основной обоймы футболистов.Однако стоит выделить дисквалификацию защитника Вилли Боли, получившего красную карточку в прошлой игре.

    «Лестер»

    «Лестер» неплохо идет в АПЛ и располагается на 8 месте, имея в активе 31 балл. В зоне досягаемости только «Уотфорд» с 32 очками, поэтому при удачном стечении обстоятельств можно будет рассчитывать на 7 место.

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    По набранным пунктам за 6 последних игр в АПЛ «лисы» опережают своего соперника на 2 балла благодаря трем победам, но вот количество поражений такое же. В прошлый раз «Лестер» уступил на своем поле «Саутгемптону».

    Также недавно подопечные Пюэля проиграли «Кардиффу» и «Кристал Пэлас». Но все это затмевается двумя победами — над «Челси» 0:1 и «Манчестер Сити» 2:1.

    В гостях команда выиграла в двух последних встречах. Перед «волками» гости ездили в Ливерпуль, где одолели «Эвертон» со счетом 0:1.

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    • В лазарете Джонни Эванс и Амартей. Первый является основным центральным защитником, поэтому можно говорить, что отсутствие этого футболиста является настоящей потерей.

    Тем не менее есть Варди, забивший 7 голов в 18 матчах.

    Прогноз

    Фаворитом встречи считается «Вулверхэмптон» — 3,25 против 3,40. Это неудивительно, поскольку при оценке статистики очных поединков оказывается, что хозяева на своем поле не проиграли в 9 из 10 последних матчей против «Лестера».

    Если говорить о нынешнем сезоне, то у «лисов» имеется преимущество. В августе команда победила соперника в АПЛ со счетом 2:0 и выбила его из Кубка английской лиги. Также хотелось бы добавить, что в 6 последних выездных матчах с участием гостей забивается не более двух голов. То же самое касается трех прошлых домашних игр «волков».

    «Вулверхэмптон» однозначно попытается исправиться после поражения от «Ман Сити». Именно поэтому можно сделать такой прогноз — хозяева не проиграют и ТМ 3,5. Данный исход оценивается коэффициентом 1,65. 0

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    Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Лестер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65. В 23 туре АПЛ состоится поединок между командами «Вулверхэмптон» и «Лестер». Матч будет проводиться на домашнем стадионе «волков» — «Молинью». Начало встречи в 15:30 по московскому времени.
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