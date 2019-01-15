«Сток Сити» — «Шрусбери Таун». Прогноз и ставки на матч Кубка Англии 15 января 2019 года

В рамках переигровки третьего раунда Кубка Англии «Сток» будет принимать «Шрусбери». Начало встречи — в 23:00. Прогноз на «Сток Сити» — «Шрусбери Таун».

«Сток Сити»

По итогам 27-ми туров второго по рангу английского дивизиона Чемпионшипа «Сток Сити» занимает 15-е место из 22-ти с 35-ю очками. Тем самым «Гончары» опережают зону вылета на 12 баллов.

После удачного отрезка с конца октября до конца декабря 2018 года, по ходу которого она не знала поражений в 10-ти поединках кряду, команда переживает явный спад. В пяти предыдущих матчах коллектив не знает вкуса побед при трех проигранных встречах.

Клуб начал борьбу в Кубке Англии с третьего раунда, в котором сыграл вничью 1:1 на выезде с нынешним соперником. Именно после этой игры в отставку с поста менеджера был отправлен Гари Роуэтт, на место которого пришел Натан Джонс, но и под его руководством был проигран гостей матч против «Брентфорда» (1:3) в чемпионате.

«Шрусбери»

По итогам 27-ми поединков третьего по рангу английского дивизиона Лиги 1 «Шрусбери Таун» занимает 18-е место из 24-х с 30-ю очками. Тем самым «Землеройки» опережают зону вылета на три балла.

Команда плохо начала сезон, выиграв лишь два из стартовых 13-ти матчей во всех турнирах, после чего набрала неплохую форму, уступив соперникам четырежды в 15-ти встречах при 10-ти победах. Тем не менее, после этого последовала серия из одной виктории в девяти поединках.

Новый менеджер коллектива Сэм Риккетс добыл лишь две победы в 10-ти играх после того, как в начале декабря стал новым менеджером. Что касается выступлений в Кубке Англии, «Шрусбери» уже успел пройти «Сэлфорд Сити» (1:1 и 3:1 в переигровке), а также «Сканторп Юнайтед» (1:0).

Прогноз

Букмекеры закономерно отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,44, а на проход в следующий раунд — 1,20, тогда как успех гостей оценивается в 7,50, их проход — в 4,33, в то время, как ничья — в 4,20.

Рекомендуем ставить на то, что «Сток» выиграет, и обе команды забьют за 3,30. 0