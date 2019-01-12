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    Северная Корея отметиться первым голом на полях ОАЭ

    КНДР — Катар. Прогнозы и ставки на матч Кубка Азии 13 января 2019 года.

    Сборная КНДР
    Прогноз на КНДР — Катар
    Футболисты КНДР
    В воскресенье, 13 января, во втором туре группе Е на Кубке Азии в ОАЭ сборная Северной Кореи сразиться с командой Катара. Начало поединка — в 14:00 по мск. Прогноз на КНДР — Катар.
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    КНДР

    Сборная Северной Кореи имела определенные проблемы с выходом в финальную часть Кубка Азии-2019. После первого круга в своей отборочной группе с командами Гонконга, Малайзии и Ливана она имела только два очка.

    Но во втором круге своего квартета корейцы выиграли все три поединка и квалифицировались в финальную часть КА-2019.

    После завершения отбора «чхоллима» провела три товарищеских матча, в которых один раз сыграла вничью при двух поражениях, а также неудачно выступила во втором этапе квалификации к Чемпионату Восточной Азии, уступив первое место в группе Гонконгу только по худшей разнице мячей.

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    • В первом поединке на полях ОАЭ команда КНДР разгромно проиграла Саудовской Аравии со счетом 0:4. Определяющем в этом поражении стало удаление в составе корейцев в конце первого тайма.

    Катар

    Хозяин предстоящего чемпионата мира-2022 был освобожден от квалификационных матчей к Кубку Азии и проводил подготовку к турниру, проводя товарищеские игры.

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    В 2018 году «бордовые» сыграли в 13 контрольных поединках, в которых добились семи побед, два раза сыграли вничью и четыре встречи проиграли.

    Среди этих матчей стоит выделить выездную победу над сборной Швейцарии со счетом 1:0 и домашнюю ничью с командой Исландии (2:2).

    Старт на Кубка Азии для ближневосточной сборной выдался удачным. В первом туре турнира она нанесла поражение национальной команде Ливана со счетом 2:0, забив оба гола после перерыва.

    Последняя очная встреча между этими командами датирована летом 2017 года. И тогда в контрольном поединке, который прошел в Катаре, была зафиксирована ничья — 2:2.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Катару. На их победу предлагают — 1.60.

    На победу КНДР дают — 5.90, ничья оценена — в 4.00.

    Корейцы в случае проигрыша практически потеряют шансы пробиться в плей-офф турнира. Поэтому, они отдадут все силы для благоприятного исхода. Думаем, что на гол они наиграют. 0

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    Прогноз на КНДР — Катар. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70. В воскресенье, 13 января, во втором туре группе Е на Кубке Азии в ОАЭ сборная Северной Кореи сразиться с командой Катара. Начало поединка — в 14:00 по мск.
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