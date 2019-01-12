КНДР — Катар. Прогнозы и ставки на матч Кубка Азии 13 января 2019 года.

В воскресенье, 13 января, во втором туре группе Е на Кубке Азии в ОАЭ сборная Северной Кореи сразиться с командой Катара. Начало поединка — в 14:00 по мск. Прогноз на КНДР — Катар.

КНДР

Сборная Северной Кореи имела определенные проблемы с выходом в финальную часть Кубка Азии-2019. После первого круга в своей отборочной группе с командами Гонконга, Малайзии и Ливана она имела только два очка.

Но во втором круге своего квартета корейцы выиграли все три поединка и квалифицировались в финальную часть КА-2019.

После завершения отбора «чхоллима» провела три товарищеских матча, в которых один раз сыграла вничью при двух поражениях, а также неудачно выступила во втором этапе квалификации к Чемпионату Восточной Азии, уступив первое место в группе Гонконгу только по худшей разнице мячей.

В первом поединке на полях ОАЭ команда КНДР разгромно проиграла Саудовской Аравии со счетом 0:4. Определяющем в этом поражении стало удаление в составе корейцев в конце первого тайма.

Катар

Хозяин предстоящего чемпионата мира-2022 был освобожден от квалификационных матчей к Кубку Азии и проводил подготовку к турниру, проводя товарищеские игры.

В 2018 году «бордовые» сыграли в 13 контрольных поединках, в которых добились семи побед, два раза сыграли вничью и четыре встречи проиграли.

Среди этих матчей стоит выделить выездную победу над сборной Швейцарии со счетом 1:0 и домашнюю ничью с командой Исландии (2:2).

Старт на Кубка Азии для ближневосточной сборной выдался удачным. В первом туре турнира она нанесла поражение национальной команде Ливана со счетом 2:0, забив оба гола после перерыва.

Последняя очная встреча между этими командами датирована летом 2017 года. И тогда в контрольном поединке, который прошел в Катаре, была зафиксирована ничья — 2:2.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение Катару. На их победу предлагают — 1.60.

На победу КНДР дают — 5.90, ничья оценена — в 4.00.

Корейцы в случае проигрыша практически потеряют шансы пробиться в плей-офф турнира. Поэтому, они отдадут все силы для благоприятного исхода. Думаем, что на гол они наиграют. 0