«Астон Вилла» — «Суонси». Прогноз на матч 1/32 финала Кубка Англии 5 января 2019 года

В субботу, 5 января, на стадионе «Вилла Парк» встретятся команды «Астон Вилла» и «Суонси». Поединок будет проведен в рамках Кубка Англии. Начало в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Астон Вилла» — «Суонси».

«Астон Вилла»

— представитель Чемпионшипа. Команда занимает 10 место и рассчитывает на попадание в зону плей-офф, чтобы побороться за право участвовать в АПЛ в следующем сезоне.

Из шести последних встреч четыре для «Астон Виллы» закончились вничью. Также было одно поражение и победа. В прошлый раз в Бирмингем приезжал клуб «Куинс Парк Рейнджерс», который позволил хозяевам взять лишь одно очко.

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«Львы» пропускали в 5 из 6 последних встреч, при этом в четырех случаях не менее двух мячей. Если говорить именно о Кубке Англии, то «вилланы» потерпели поражение в трех прошлых играх в этом турнире, а также попускали не менее двух голов во все трех случаях.

Лучший бомбардир команды Абрахам с 16 голами на счету.

«Суонси»

«Суонси» представляет тот же дивизион, что и соперник. За валлийским клубом закреплена 12 позиция. Надежда на возвращение в высший дивизион у «лебедей» все еще остается.

Если брать во внимание последний 6-матчевый период, то за этот отрезок команда одержала 3 победы, дважды проиграла и один раз сыграла вничью. Гости пропускали в свои ворота во всех шести играх, что говорит о явных проблемах в обороне.

В прошлый раз «лебеди» ездили в гости к «Редингу» и там победили со счетом 1:4. В целом на выезде команда выступает нестабильно. Уже третий раз подряд «Суонси» проигрывает, а затем побеждает.

Лучшим бомбардиром коллектива является шотландец Оливер Макбарни. У него 10 мячей на счету.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам — 1,95 против 3,90. Все не просто так, поскольку в этом сезоне команды встречались уже дважды, и в обоих случаях сильнее была именно «Астон Вилла».

В октябре «Суонси» уступил сопернику на выезде, а 26 декабря «львы» ездили в гости к «лебедям», где снова сумели минимально обыграть «черно-белых» со счетом 0:1.

Вероятно, что в предстоящем матче команды будут играть аккуратно. Учитывая последние результаты очных противостояний, мы прогнозируем, что «Астон Вилла» сумеет как минимум не проиграть в основное время. На прогноз — «Астон Вилла» не проиграет и ТМ 2,5 с коэффициентом 2,70. 0