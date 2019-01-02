«Хаддерсфилд Таун» — «Бернли». Прогноз на матч чемпионата Англии по футболу 2 января 2019 года

В среду, 2 января, «Хаддерсфилд Таун» на своем поле примет «Бернли» в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Гэлфарм», начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Хаддерсфилд Таун» — «Бернли».

«Хаддерсфилд Таун»

«Хаддерсфилд Таун» на данный момент занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Англии с 10 набранными очками.

«Терьеры» в текущем сезоне одержали всего две победы, четырежды сыграли вничью и потерпели 14 поражений.

Текущая серия поражений «Хаддерсфилд Таун» насчитывает уже семь матчей. Во второй половине декабря команда уступила «Саутгемптону» (1:3), «Манчестер Юнайтед» (1:3) и «Фулхэму» (0:1).

Календарь и таблица АПЛ

В лазарете «Хаддерсфилд Таун» находятся Аарон Муй, Том Смит, Дэниел Уильямс, Абдельхамид Сабири.

«Бернли»

Футболисты «Бернли» расположились на 18-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 15 очков.

На счету «бордовых» четыре победы, три ничьи и 13 поражений по итогам 20 сыгранных туров.

В последних матчах подопечные Шона Дайча проиграли «Арсеналу» (1:3) и «Эвертону» (1:5), а также одержали победу над «Вест Хэмом» (2:0).

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Среди травмированных у «Бернли» значатся Аарон Леннон, Стивен Уорд, Робби Брэйди, Стивен Дефур и Ник Поп.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Хаддерсфилд Таун» — 2.17, победа «Бернли» — 3.90, ничья — 3.20.

Обе команды откровенно слабо играют в нынешнем сезоне, поэтому вполне объяснимо, почему они находятся в зоне вылета.

И все же шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе у «бордовых» выше, чем у «терьеров», которые уже больше месяца не набирали очков.

Конечно, в матче двух аутсайдеров могут быть сюрпризы, но мы бы все же попробовали взять ставку «гости не проиграют» за 1.70.

Еще один вариант — «обе команды забьют» за 2.10. Дело в том, что и «Хаддерсфилд Таун», и «Бернли» слабо играют в обороне, да и турнирная ситуация вынудит их искать счастья у чужих ворот. 0