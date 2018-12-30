«Бернли» — «Вест Хэм». Прогноз на матч 20 тура английской Премьер-лиги 30 декабря 2018 года

30 декабря будет проведен поединок 20 тура английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Бернли» и «Вест Хэм». Матч состоится на стадионе «Терф Мур» и начнется в 17:15 по московскому времени. Прогноз на «Бернли» — «Вест Хэм».

«Бернли»

«Бернли» является 18 командой нынешнего розыгрыша АПЛ. У коллектива Шона Дайча на данный момент кризис. Сзади хозяев плотно сопровождают «Фулхэм» и «Хаддерсфилд», которые располагаются на расстоянии одного и двух баллов соответственно.

«Бернли» проигрывает в 6 из 7 последних игр в АПЛ. Нынешняя негативная серия длится уже третий матч кряду. Перед «молотобойцами» на «Терф Мур» играл «Эвертон», который одолел «бордовых» со счетом 1:5.

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Ранее команда смогла минимально обыграть «Брайтон» 1:0, но до этого было три поражения подряд. Таким образом, можно сказать, что «Бернли» довольно плохо выступает дома на данный момент и является 19 командой турнира по этому показателю.

Не сыграют в этот раз Леннон и Уорд.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» стал показывать более стабильный футбол, чем раньше. Сейчас за командой Пеллегрини закреплена 9 позиция с 27 очками. Плотность в середине турнирной таблицы очень высокая, поэтому «молотобойцы» могут как подняться сразу на 2 строчки вверх, так и потерять свое место.

В 6 последних играх в АПЛ «Вест Хэм» одержал 5 побед и один раз проиграл («Уотфорд» 0:2). В прошлый раз лондонский клуб выезжал в гости к «святым», у которых дома победил со счетом 1:2.

Что касается гостевых выступлений, то здесь «молотобойцы» побеждают уже третью игру кряду. Также стоит отметить, что гости забивают не менее двух мячей в 5 из 6 последних поединков Премьер-лиги.

В списке травмированных Лансини, Уилшер, Ярмоленко, Рид, Фредерикс и Санчес.

Прогноз

В этом сезоне команды уже встречались. Матч проходил в Лондоне 3 ноября. «Вест Хэм» одержал победу 4:2. С выездными играми против «Бернли» ситуация у столичной команды такова, что они не уступают «бордовым» уже 5 встречу подряд.

Вероятность победы «Бернли» оценивается коэффициентом 3,45, а «Вест Хэма» — 2,18. Учитывая последние результаты подопечных Пеллегрини и то, как выступают «молотобойцы» против «Бернли» на выезде, можно спрогнозировать победу гостей. 0