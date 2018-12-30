ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Денис ГлушаковИтоги-2018. Топ игроков-разочарований РПЛ Пеп ГвардиолаПять причин ямы «Манчестер Сити» «Тампа-Бэй» — «Филадельфия»НХЛ. Четыре очка Кучерова, 49 сейвов Худобина и две передачи Малкина
  • 08:00
    • Россия одолела Чехию, дважды забросив в меньшинстве
  • 00:17
    • ЦСКА уступил «Панатинаикосу» в Евролиге
  • 22:22
    • Дубль Капризова помог ЦСКА победить «Ак Барс»
  • 19:47
    • «Слават Юлаев» разгромил «Куньлунь» в Уфе
  • 18:54
    • ЦСКА интересен нападающий «Брюгге»
  • 17:57
    • «Сибирь» справилась с «Авангардом»
  • 17:07
    • Геркус покинул пост гендиректора «Локомотива»
    Все новости спорта

    У «Вест Хэма» больше шансов на то, чтобы взять три очка

    «Бернли» — «Вест Хэм». Прогноз на матч 20 тура английской Премьер-лиги 30 декабря 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Бернли Вест Хэм
    Прогноз на «Бернли» — «Вест Хэм»
    Фелипе Андерсон лучший бомбардир «Вест Хэма» в АПЛ
    30 декабря будет проведен поединок 20 тура английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Бернли» и «Вест Хэм». Матч состоится на стадионе «Терф Мур» и начнется в 17:15 по московскому времени. Прогноз на «Бернли» — «Вест Хэм».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Бернли»

    «Бернли» является 18 командой нынешнего розыгрыша АПЛ. У коллектива Шона Дайча на данный момент кризис. Сзади хозяев плотно сопровождают «Фулхэм» и «Хаддерсфилд», которые располагаются на расстоянии одного и двух баллов соответственно.

    «Бернли» проигрывает в 6 из 7 последних игр в АПЛ. Нынешняя негативная серия длится уже третий матч кряду. Перед «молотобойцами» на «Терф Мур» играл «Эвертон», который одолел «бордовых» со счетом 1:5.

    Все прогнозы на футбол

    Ранее команда смогла минимально обыграть «Брайтон» 1:0, но до этого было три поражения подряд. Таким образом, можно сказать, что «Бернли» довольно плохо выступает дома на данный момент и является 19 командой турнира по этому показателю.

    Не сыграют в этот раз Леннон и Уорд.

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» стал показывать более стабильный футбол, чем раньше. Сейчас за командой Пеллегрини закреплена 9 позиция с 27 очками. Плотность в середине турнирной таблицы очень высокая, поэтому «молотобойцы» могут как подняться сразу на 2 строчки вверх, так и потерять свое место.

    В 6 последних играх в АПЛ «Вест Хэм» одержал 5 побед и один раз проиграл («Уотфорд» 0:2). В прошлый раз лондонский клуб выезжал в гости к «святым», у которых дома победил со счетом 1:2.

  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    Что касается гостевых выступлений, то здесь «молотобойцы» побеждают уже третью игру кряду. Также стоит отметить, что гости забивают не менее двух мячей в 5 из 6 последних поединков Премьер-лиги.

    В списке травмированных Лансини, Уилшер, Ярмоленко, Рид, Фредерикс и Санчес.

    Прогноз

    В этом сезоне команды уже встречались. Матч проходил в Лондоне 3 ноября. «Вест Хэм» одержал победу 4:2. С выездными играми против «Бернли» ситуация у столичной команды такова, что они не уступают «бордовым» уже 5 встречу подряд.

    Вероятность победы «Бернли» оценивается коэффициентом 3,45, а «Вест Хэма» — 2,18. Учитывая последние результаты подопечных Пеллегрини и то, как выступают «молотобойцы» против «Бернли» на выезде, можно спрогнозировать победу гостей. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч Адмирал — СКА
  • Сегодня в 12:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Ювентус — Сампдория
  • Сегодня в 14:30
    •  4.00
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Селтик
  • Сегодня в 15:30
    •  4.00
  • Прогноз на матч Эмполи — Интер
  • Сегодня в 17:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Лацио — Торино
  • Сегодня в 17:00
    •  4.80
  • Прогноз на матч Дженоа — Фиорентина
  • Сегодня в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Парма — Рома
  • Сегодня в 17:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вулверхэмптон
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фулхэм — Хаддерсфилд
  • Сегодня в 18:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Брайтон — Эвертон
  • Сегодня в 18:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Лестер — Кардифф Сити
  • Сегодня в 18:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Уотфорд — Ньюкасл
  • Сегодня в 18:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Наполи — Болонья
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Сегодня в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Милан — СПАЛ
  • Сегодня в 22:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Тьерри Анри
  • Дела Тьерри Анри в «Монако» идут все хуже и хуже
    • 00:45 27/12/2018     Пеп Гвардиола
  • Пять причин ямы «Манчестер Сити»
    • Вчера в 18:28     Шердан Шакири
  • С верой в чемпионство. Победа над «Ньюкаслом» придала «Ливерпулю» уверенности
    • 12:12 27/12/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Бернли» — «Вест Хэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.18. 30 декабря будет проведен поединок 20 тура английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Бернли» и «Вест Хэм». Матч состоится на стадионе «Терф Мур» и начнется в 17:15 по московскому времени.
    Тоже интересно
    «Реал» — ЦСКА Футбол Итоги-2018. Три лучших матча годаВспоминаем самые зрелищные и увлекательные матчи уходящего года 27/12/2018 в 20:200
  • 14:59
    • «Рубин» и «Ростов» интересуются легионером «Спартака»
  • 01:03
    • УЕФА выступил с заявлением по ситуации с Кулибали
  • 00:51
    • Эмери: Хотели подписать Салаха в ПСЖ, но у нас возникли сомнения
    Александр Романов Хоккей Российская молодежь начала ЧМ с победыОбзор СМИ — о победе сборной России в стартовом поединке МЧМ-2019 над Данией Вчера в 10:460
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Продолжат ли «Автомобилист» и ЦСКА побеждать?
  • 3.39
    •
  • 00:37
    • Петраков: Новость о увольнении гендиректора «Томи» — шок
  • 00:00
    • Агент: Ригони покинет «Зенит»
  • 23:50
    • Сарри: Чемпионский титул разыграют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити»
    Футболисты «Ливерпуля» Футбол АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Ньюкасл», «Ман Сити» проиграл в гостях у «Лестера»Подробности матчей 19 тура английской Премьер лиги Вчера в 00:530
  • 23:31
    • «Торпедо» по буллитам победило рижское «Динамо»
  • 23:00
    • «Нефтехимик» уступил «Словану», потерпев шестое поражение подряд
  • 22:50
    • Хачанов уступил Джоковичу на выставочном турнире в Абу-Даби
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие