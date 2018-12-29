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    «Брайтон» — «Эвертон»: «ириски» должны быть сильнее

    «Брайтон» — «Эвертон». Прогноз на матч 20 тура английской Премьер-лиги 29 декабря 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Брайтон энд Хоув Альбион Эвертон
    Прогноз на «Брайтон» — «Эвертон»
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    В рамках 20 тура АПЛ сойдутся команды «Брайтон» и «Эвертон». Поединок пройдет на стадионе «Амекс» и начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Брайтон» — «Эвертон».
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    «Брайтон»

    Для «Брайтона» это уже не первый сезон в элите английского футбола. Сейчас команда занимает 13 место с 22 очками в активе. Соседями по турнирной таблице для «чаек» являются «Вест Хэм» (24 пункта) и «Кристал Пэлас» (19 баллов).

    «Брайтон» не побеждает в последних 4 играх АПЛ. Несмотря на это предыдущую встречу с «Арсеналом» у себя дома можно считать успешной, поскольку хозяева сумели удержать ничью (1:1). До этого у подопечных Криса Хьютона было 3 поражения кряду.

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    По количеству набранных баллов у себя дома «Брайтон» считается восьмой командой Премьер-лиги с показателем в 11 очков. В 6 последних поединках было лишь одно поражение от «Челси» со счетом 1:2. Опираясь на последние результаты, можно с натяжкой назвать «Брайтон» домашней командой.

    В списке травмированных футболистов Искердо и Джаханбах.

    «Эвертон»

    Команда Марко Силвы является восьмой. У нее на счету 27 баллов. Обойти «Эвертон» могут сразу три клуба — «Уотфорд», «Вулверхэмптон» и «Борнмут». Также рукой подать до «Лестера», который в случае благоприятных условий можно будет обойти.

    Свою 5-матчевую безвыигрышную серию «ириски» успешно прервали в прошлой игре. «Эвертон» уверенно победил на выезде «Бернли» с разгромным счетом 1:5. До того момента подопечные Силвы трижды проигрывали и дважды играли вничью.

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    Благодаря выездной победе над «Бернли» удалось разом преодолеть негативную гостевую серию. Эти 3 очка должны были лучшим образом повлиять на команду и в Брайтон «синие» поедут в хорошем расположении духа.

    В заявку на предстоящий поединок вряд ли попадет Маккарти, который до сих пор восстанавливается после травмы.

    Прогноз

    На победу хозяев установлен коэффициент 3,20, а на победу гостей — 2,21. В трех последних играх между этими клубами дважды побеждали «ириски» и один раз фиксировалась ничья. В предыдущей встрече, проходившей в этом сезоне, «Эвертон» выиграл 3:1 у себя дома.

    Осенью прошлого года команды встречались на «Амекс» и тогда была расписана ничья 1:1.

    Мы считаем, что «Эвертон» сумеет добыть для себя какое-то количество очков. Наш прогноз — гости победят хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,64. 0

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    Прогноз на «Брайтон» — «Эвертон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64. В рамках 20 тура АПЛ сойдутся команды «Брайтон» и «Эвертон». Поединок пройдет на стадионе «Амекс» и начнется в 18:00 по московскому времени.
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