«Брайтон» — «Эвертон». Прогноз на матч 20 тура английской Премьер-лиги 29 декабря 2018 года

В рамках 20 тура АПЛ сойдутся команды «Брайтон» и «Эвертон». Поединок пройдет на стадионе «Амекс» и начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Брайтон» — «Эвертон».

«Брайтон»

Для «Брайтона» это уже не первый сезон в элите английского футбола. Сейчас команда занимает 13 место с 22 очками в активе. Соседями по турнирной таблице для «чаек» являются «Вест Хэм» (24 пункта) и «Кристал Пэлас» (19 баллов).

«Брайтон» не побеждает в последних 4 играх АПЛ. Несмотря на это предыдущую встречу с «Арсеналом» у себя дома можно считать успешной, поскольку хозяева сумели удержать ничью (1:1). До этого у подопечных Криса Хьютона было 3 поражения кряду.

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По количеству набранных баллов у себя дома «Брайтон» считается восьмой командой Премьер-лиги с показателем в 11 очков. В 6 последних поединках было лишь одно поражение от «Челси» со счетом 1:2. Опираясь на последние результаты, можно с натяжкой назвать «Брайтон» домашней командой.

В списке травмированных футболистов Искердо и Джаханбах.

«Эвертон»

Команда Марко Силвы является восьмой. У нее на счету 27 баллов. Обойти «Эвертон» могут сразу три клуба — «Уотфорд», «Вулверхэмптон» и «Борнмут». Также рукой подать до «Лестера», который в случае благоприятных условий можно будет обойти.

Свою 5-матчевую безвыигрышную серию «ириски» успешно прервали в прошлой игре. «Эвертон» уверенно победил на выезде «Бернли» с разгромным счетом 1:5. До того момента подопечные Силвы трижды проигрывали и дважды играли вничью.

Благодаря выездной победе над «Бернли» удалось разом преодолеть негативную гостевую серию. Эти 3 очка должны были лучшим образом повлиять на команду и в Брайтон «синие» поедут в хорошем расположении духа.

В заявку на предстоящий поединок вряд ли попадет Маккарти, который до сих пор восстанавливается после травмы.

Прогноз

На победу хозяев установлен коэффициент 3,20, а на победу гостей — 2,21. В трех последних играх между этими клубами дважды побеждали «ириски» и один раз фиксировалась ничья. В предыдущей встрече, проходившей в этом сезоне, «Эвертон» выиграл 3:1 у себя дома.

Осенью прошлого года команды встречались на «Амекс» и тогда была расписана ничья 1:1.

Мы считаем, что «Эвертон» сумеет добыть для себя какое-то количество очков. Наш прогноз — гости победят хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1,64. 0