«Торино» — «Эмполи». Прогноз на матч 18 тура итальянской Серии А 26 декабря 2018 года

В рамках 18 тура Серии А на стадионе «Олимпико» в Турине встретятся «Торино» и «Эмполи». Поединок начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Торино» — «Эмполи».

«Торино»

Туринский клуб располагается на 11 строчке турнирной таблицы Серии А. Плотность в ней настолько высокая, что в случае победы «Торино» может оказаться возле зоны еврокубков или даже в ее пределах.

«Быки» не побеждают в чемпионате Италии уже третью игру кряду. Последний раз подопечные Мадзарри соревновались с «Сассуоло» и сумели добыть лишь одно очко.

Календарь и таблица Серии А

В домашних стенах ситуация не лучше. За этот же период было 3 поражения, последнее из которых от «Ювентуса» (0:1), одна ничья и две победы.

Стоит отметить, что в предыдущих трех встречах, в которых «Торино» принимал участие, забивалось не более двух голов. В последнее время «бордовые» стараются играть от обороны и минимизировать риски.

«Эмполи»

За «Эмполи» закреплено 15 место. Отставание от оппонента составляет 7 баллов, поэтому обогнать «Торино» никак не получится. В случае поражения команда может близко подобраться к зоне вылета.

В 6 последних выступлениях во внутреннем чемпионате «Эмполи» трижды победил, один раз сыграл вничью и дважды уступил. В предыдущем поединке подопечные Якини уступили «Сампдории» на своем поле со счетом 2:4.

На выезде «синие» выступают еще хуже — ни одной победы в последних шести играх Серии А. Перед поездкой в Турин команда проиграла 3:1 во Флоренции «Фиорентине».

Гости позволяют сопернику забивать не менее 2 голов в 8 из 10 последних игр. Также важно отметить, что «Эмполи» не может победить десятую выездную игру подряд.

Прогноз

«Эмполи» является одним из самых неудобных соперников для «Торино». В 7 последних очных поединках гости ни разу не уступили «быкам». Кроме того, в трех предыдущих гостевых матчах против этой команды «синие» не пропустили ни одного мяча в свои ворота.

Как бы там ни было, но опираясь на нынешние результаты, букмекеры считают фаворитом именно хозяев — 1,71 против 4,90. Мы считаем, что в этот раз «Торино» попытается набрать 3 очка. Наш прогноз — «Торино» не проиграет и ТМ 3,5 с коэффициентом 1,70. 0