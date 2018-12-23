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    «Севилью» ожидает тяжелая игра с бескомпромиссным «Леганесом»

    «Леганес» — «Севилья». Прогноз на матч 17 тура испанской Примеры 23 декабря 2018 года

    Примера Футбол Испании Леганес Севилья
    Прогноз на «Леганес» — «Севилья»
    В матче не примет участие лучший ассистент и один из лучших бомбардиров «Севильи» Пабло Сарабия
    23 декабря на «Городском стадионе Бутарке» померяются силами «Леганес» и «Севилья». Поединок состоится в рамках 17 тура испанской Примеры. Начало матча в 18:15 по московскому времени. Прогноз на «Леганес» — «Севилья».
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    «Леганес»

    «Леганес» в нынешнем сезоне уже успел стать настоящим сюрпризом для лидеров Примеры. Даже несмотря на то, что команда занимает 16 место, ее не стоит недооценивать. Совсем недавно подопечные Маурисио Пеллегрино сумели победить «Барселону» у себя дома со счетом 2:1 и сыграть вничью с «Атлетико» Мадрид (1:1).

    «Пепинерос» не знают вкуса поражений в шести последних матчах Примеры. Перед поединком с «Севильей» хозяева удержали ничью на поле «Сельты». Беспроигрышная серия в домашних стенах длится уже пятое выступление подряд.

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    В последнее время «Леганес» пропускает не много. В 5 из 6 последних игр в ворота команды влетало не более одного мяча. Имели место также и нулевые ничьи. Таким образом, можно прийти к выводу, что «Лега» пытаются сушить игру, когда это возможно.

    Доказательством осторожной игры «Леганеса» является также и тот факт, что в 9 из 10 последних матчей с участием футболистов Пеллегрино забивается не более двух мячей.

    В заявку на предстоящий поединок точно не попадут Шимановский, Муньос, Сантос и Карильо.

    «Севилья»

    Если не смотреть на турнирную таблицу, то по последним результатам «Севилью» можно сравнить с ее соперником. Как бы там ни было, но «красно-белые» находятся на втором месте. Отставание от лидера — «Барселоны» — составляет всего 3 балла. Однако в случае неудачи «севильцев» готовы потеснить игроки мадридского «Реала» и «Атлетико».

    В последних 6 матчах Примеры «Севилья» набрала 12 пунктов и в прошлом поединке сумела победить «Жирону» на своем поле со счетом 2:0. С выездными выступлениями немного сложнее.
    Гости не могут выиграть уже четвертый матч кряду.

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    Как и «Леганес», в последних играх «Севилья» пропускает не более одного мяча. Кроме того, четыре предыдущих поединка, в которых команда принимала участие, имели общий тотал меньше 2,5.

    Вследствие перебора желтых карточек от участия в гостевой игре отстранены Банега и Сарабия. Также не сыграют травмированные Кьер и Гоналон.

    Прогноз

    Последний раз команды встречались в прошлом сезоне 18 марта и тогда на своем поле «Леганес» выиграл 2:1. Теперь же наступил новый игровой период и обе команды слегка преобразились. В этот раз букмекеры считают «Севилью» фаворитом встречи — 2,37 на победу гостей и 3,25 на победу хозяев.

    Учитывая то, насколько «Леганес» грозный на своем поле, однозначную победу «Севилье» отдавать все-таки не стоит. Также нужно учитывать, что трех последних противостояниях между этими командами забивалось не более трех голов.

    Мы прогнозируем, что «Севилья» точно сумеет не проиграть и общий тотал матча будет меньше 3,5. Исход оценивают коэффициентом 1,80. 0

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    Прогноз на «Леганес» — «Севилья». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80. 23 декабря на «Городском стадионе Бутарке» померяются силами «Леганес» и «Севилья». Поединок состоится в рамках 17 тура испанской Примеры. Начало матча в 18:15 по московскому времени.
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