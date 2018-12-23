«Хоффенхайм» — «Майнц». Прогноз на матч 17 тура немецкой Бундеслиги 23 декабря 2018 года

В рамках 17 тура немецкой Бундеслиги свой поединок проведут команды «Хоффенхайм» и «Майнц». Встреча состоится на стадионе «Вирсоль Рейн-Неккар-Арена». Начало матча в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Хоффенхайм» — «Майнц».

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» является седьмой командой нынешнего розыгрыша Бундеслиги. Если подопечным Нагельсманна удастся победить, то у них появится шанс обойти «Вольфсбург», если конечно те позволят это сделать.

«Сине-белые» не могут победить уже пятую игру подряд. В шести последних поединках турнира была одна победа и 5 ничейных результатов. В прошлой игре «Хоффенхайм» уехал с одним баллом с Бремена. Перед приездом «Майнца» в домашних стенах «Хоффе» выступала «Боруссия» Мюнхегладбах (0:0).

Календарь и таблица Бундеслиги

Перед родной публикой футболисты Нагельсманна не проигрывают уже 360 минут, но при этом не могут победить вторую встречу кряду. Также стоит отметить, что хозяева не пропускают более одного гола в свои ворота в последних двух выступлениях в Бундеслиге.

Для тренера будут недоступны такие игроки как Отто, Нортвейт и Акпогума.

«Майнц»

«Ноль-пятые» не сильно отстают от своего оппонента. Сейчас «Майнц» располагается на 11 месте с 20 очками и это на 4 пункта больше, чем у «Хоффенхайма». Если «Хоффе» сразу догнать не получиться, то «Байер» и «Вердер» находятся в непосредственной близости. Снизу команду Шварца подгоняет «Фрайбург», отстающий на 2 пункта.

За шесть последних встреч «Майнц» одержал 2 победы, дважды проиграл и столько же раз играл вничью. До этого был домашний матч с «Айнтрахтом», в котором удалось добыть лишь один балл.

С выездной статистикой ситуация не очень — лишь 2 победы в 6 встречах. В других случаях гости уступали своем сопернику.

Перед выездом в Зинсхайм «Майнц» мерялся силами с «Лейпцигом» и проиграл со счетом 4:1. Также важно указать на количество пропущенных голов в последних играх. За 2 матча футболисты Шварца пропустили в свои ворота 6 мячей.

Из отсутствующих стоит выделить Мюллера, Адлера, Бунгерта и Хольтманна.

Прогноз

Букмекеры отдают свое предпочтение хозяевам и это видно по коэффициентам — 1,49 против 6,20. В последней игре между этими командами сильнее оказался именно «Хоффенхайм», при этом встреча проводилась на стадионе «сине-белых». Тогда футболисты команды-хозяйки выиграли со счетом 4:2.

«Майнц» забивает «Хоффе» в 5 из 6 последних очных противостояний. Мы прогнозируем, что в предстоящем поединке забьют обе команды, а итоговым результатом станет победа одной из них. Коэффициент на это событие составляет 2,00. 0