«Аугсбург» — «Вольфсбург». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 23 декабря 2018 года

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В воскресенье, 23 декабря, в матче 17 тура немецкой Бундеслиги встретятся «Аугсбург» и «Вольфсбург». Начало матча — в 17:30 мск. Прогноз на «Аугсбург» — «Вольфсбург».

«Аугсбург»

Подопечные Мануэля Баума не выигрывали с конца октября, серия без побед растянулась до 7 матчей.

В начале декабря «Аугсбург» на выезде уступил с одинаковым счетом 0:1 «Штутгарту» и «Байеру», доведя серию поражений до 4 матчей.

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Вернувшись домой, «фуггеры» сыграл вничью с «Шальке» (1:1), а в последнем матче на выезде поделили очки с берлинской «Гертой» (2:2).

После 16 туров «Аугсбург» с 15 очками на 15-м месте. Разница мячей 23-26. Лучший бомбардир — Альвред Финнбогасон с 7 голами.

«Вольфсбург»

«Волки» начали декабрь с гостевой победы над «Айнтрахтом» (2:1), после чего на своем поле сыграли вничью с «Хоффенхаймом» (2:2).

Два последих матча «Вольфсбург» выиграл со счетом 2:0, одолев на выезде «Нюрнберг» и победив дома «Штутгарт».

С 25 очками «волки» расположились на 6-м месте. Разница мячей 24-20, лучший бомбардир с 6 голами Ваутер Вегорст.

В прошлом сезоне «Вольфсбург» проиграл на выезде со счетом 1:2, а на своем поле сыграл вничью 0:0.

Прогноз

Букмекеры считают «Аугсбург» фаворитом матча. На победу команды дается коэффициент 2,45, тогда как на ничью — 3,30, а на успех «Вольфсбурга» — 2,95.

Вряд ли «Аугсбург» проиграет на своем поле, но прервать свою серию без побед ему, скорее всего, не удастся.

Изобилия голов ждать не стоит, интересны вариант ТМ 2,5 за 1,85 и «обе команды забьют» за 1,75. 0