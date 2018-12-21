«Жирона» — «Хетафе». Прогноз на матч 17 тура испанской Примеры 21 декабря 2018 года

«Городской стадион Монтивилли» в Жироне станет местом, где будет проведен поединок 17 тура испанской Примеры между «Жироной» и «Хетафе». Матч начнется в 21:30 по московскому времени. Прогноз на «Жирона» — «Хетафе».

«Жирона»

Команда Эусебио занимает 9 место в турнирной таблице и имеет в своем активе 21 очко после 16 матчей. Поражение может стоить клубу шести позиций. Таким образом, футболисты «Жироны» будут заинтересованы в том, чтобы выжать максимум из предстоящего поединка.

В последних 6 играх в Примере «Жирона» заработала 8 баллов, при этом две крайних встречи команда проиграла. Что касается домашних выступлений, то перед родной публикой подопечные Эусебио не уступают сопернику уже третью игру подряд.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Кроме этого, есть еще один факт, который нужно отметить. «Жирона» не пропускает в свои ворота больше одного гола в 5 из 6 последних игр.

Учитывая плотность турнирной таблицы, скорее всего, футболисты команды-хозяйки будут играть осторожно и попытаются добыть минимальную победу, думая при этом и про оборону.

Принять участие в домашней игре точно не смогут Планас, Мохика и Робертс. Зато на поле будет Стуани, у которого на счету уже 11 мячей в нынешнем розыгрыше Примеры.

«Хетафе»

«Городские» располагаются чуть выше своего соперника — 7 место с 24 очками. Если результат для гостей будет положительным, то у них появится шанс попасть в еврокубковую зону. Отставание от «Алавеса» составляет всего 1 балл.

«Хетафе» не проигрывает уже 4 матч кряду. Последний раз подопечные Пепе одержали минимальную победу над «Реал Сосьедадом». В гостях «синие» не знают вкуса поражений уже 7 встреч. Также стоит указать на тот факт, что гости играли вничью в 5 из 6 последних выездных поединках.

Пропускает «Хетафе» в последнее время, как и соперник — не более одного гола. При этом общий тотал матча меньше 2,5 в 5 из 6 случаев.

В списке травмированных находятся такие футболисты как Бергара и Дидье.

Прогноз

Две игры в прошлом сезоне Примеры между этими команда были не очень результативными. Сначала «Жирона» победила дома со счетом 1:0, а затем «Хетафе» на своем поле сыграл вничью 1:1. В предстоящем поединке фаворитами с небольшим перевесом являются хозяева — 2,80 против 2,90.

Мы считаем, что в этот раз «Жирона» как минимум не проиграет и встреча не окажется богатой на забитые мячи. Наш прогноз — хозяева не проиграют и ТМ 2,5. Такой исход оценивается коэффициентом 2,07. 0