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    «Жирона» постарается «засушить» игру с «Хетафе»

    «Жирона» — «Хетафе». Прогноз на матч 17 тура испанской Примеры 21 декабря 2018 года

    Примера Футбол Испании Жирона Хетафе
    Прогноз на «Жирона» — «Хетафе»
    В последнем матче «Жирона» уступила «Севилье» 2:0
    «Городской стадион Монтивилли» в Жироне станет местом, где будет проведен поединок 17 тура испанской Примеры между «Жироной» и «Хетафе». Матч начнется в 21:30 по московскому времени. Прогноз на «Жирона» — «Хетафе».
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    «Жирона»

    Команда Эусебио занимает 9 место в турнирной таблице и имеет в своем активе 21 очко после 16 матчей. Поражение может стоить клубу шести позиций. Таким образом, футболисты «Жироны» будут заинтересованы в том, чтобы выжать максимум из предстоящего поединка.

    В последних 6 играх в Примере «Жирона» заработала 8 баллов, при этом две крайних встречи команда проиграла. Что касается домашних выступлений, то перед родной публикой подопечные Эусебио не уступают сопернику уже третью игру подряд.

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    Кроме этого, есть еще один факт, который нужно отметить. «Жирона» не пропускает в свои ворота больше одного гола в 5 из 6 последних игр.

    Учитывая плотность турнирной таблицы, скорее всего, футболисты команды-хозяйки будут играть осторожно и попытаются добыть минимальную победу, думая при этом и про оборону.

    Принять участие в домашней игре точно не смогут Планас, Мохика и Робертс. Зато на поле будет Стуани, у которого на счету уже 11 мячей в нынешнем розыгрыше Примеры.

    «Хетафе»

    «Городские» располагаются чуть выше своего соперника — 7 место с 24 очками. Если результат для гостей будет положительным, то у них появится шанс попасть в еврокубковую зону. Отставание от «Алавеса» составляет всего 1 балл.

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    «Хетафе» не проигрывает уже 4 матч кряду. Последний раз подопечные Пепе одержали минимальную победу над «Реал Сосьедадом». В гостях «синие» не знают вкуса поражений уже 7 встреч. Также стоит указать на тот факт, что гости играли вничью в 5 из 6 последних выездных поединках.

    Пропускает «Хетафе» в последнее время, как и соперник — не более одного гола. При этом общий тотал матча меньше 2,5 в 5 из 6 случаев.

    В списке травмированных находятся такие футболисты как Бергара и Дидье.

    Прогноз

    Две игры в прошлом сезоне Примеры между этими команда были не очень результативными. Сначала «Жирона» победила дома со счетом 1:0, а затем «Хетафе» на своем поле сыграл вничью 1:1. В предстоящем поединке фаворитами с небольшим перевесом являются хозяева — 2,80 против 2,90.

    Мы считаем, что в этот раз «Жирона» как минимум не проиграет и встреча не окажется богатой на забитые мячи. Наш прогноз — хозяева не проиграют и ТМ 2,5. Такой исход оценивается коэффициентом 2,07. 0

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    Прогноз на «Жирона» — «Хетафе». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.07. «Городской стадион Монтивилли» в Жироне станет местом, где будет проведен поединок 17 тура испанской Примеры между «Жироной» и «Хетафе». Матч начнется в 21:30 по московскому времени.
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