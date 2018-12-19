ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей БобровскийНХЛ. Шат-аут Бобровского и гол Малкина «Краснодар» уже играл с «Фенербахче»Знакомые соперники для «Краснодара» и «Зенита» Лерой Сане и Габриэл ЖезусЖеребьевка ЛЧ: везение «Сити», Клопп в Германии и сложный тест для Роналду
  • 09:04
    • «Нью-Йорк» проиграл «Финиксу», «Хьюстон» продлил победную серию
  • 00:14
    • «МЮ» активировал опцию продления контракта Марсьяля
  • 00:04
    • «Спартак» усилился бразильским защитником
  • 22:43
    • Глушакова отпустили после допроса
  • 22:17
    • УЕФА определил точные даты матчей 1/16 финала Лиги Европы
  • 22:04
    • «Авангард» в овертайме одолел «Йокерит»
  • 21:48
    • Стал известен полный календарь матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    «Шальке» — «Байер»: победу одержит сильнейший

    «Шальке» — «Байер». Прогноз на матч 16 тура немецкой Бундеслиги лиги 19 декабря 2018 года

    Бундеслига Футбол Германии Шальке 04 Байер
    Прогноз на «Шальке» — «Байер»
    Игроки «Шальке» радуются забитому голу
    В Гельзенкирхене сойдутся «Шальке» и «Байер». Поединок состоится в рамках 16 тура немецкой Бундеслиги на стадионе «Фельтинс-Арена». Свисток судья даст в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Шальке» — «Байер».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Шальке»

    «Шальке» на прошлой неделе вышло из группы в плей-офф Лиги Чемпионов и поэтому теперь команда временно может сосредоточить свои силы на внутреннем чемпионате. В этом турнире дела у «гельзенкирхенцев» идут не так уж гладко. После 15 туров клуб занимает 13 место и имеет в активе 15 очков.

    В случае осечки на домашнем поле «Шальке» может вплотную приблизиться к зоне вылета, поэтому команде Тедеско необходимо набирать баллы.

    Клуб из Гельзенкирхена не может победить уже третий поединок кряду. Последний раз «Шальке» встречалось с «Аусбургом» и обоим коллективам удалось расписать мировую со счетом 1:1.

    Все прогнозы на футбол

    Последнее выступление на домашнем стадионе для хозяев завершилось поражением, которое было нанесено дортмундской «Боруссией».

    Стоит отметить, что «Шальке» пропускает в свои ворота уже шестую игру подряд. То же самое можно сказать и про крайние 4 встречи, проведенные в домашних стенах. Также важно указать на тот факт, что в трех последних матчах на «Фельтинс-Арене» забивается более 2 мячей.

    В предстоящем поединке не примут участие Ди Санто, Эмбало и Бургшталлер.

    «Байер»

    «Фармацевты» тоже решили свою турнирную задачу в Лиге Европы и обеспечили себе еврокубковую весну. В Бундеслиге клуб из Леверкузена располагается на 11 месте с 18 очками. Ближайшими соседями по турнирной таблице являются «Фрайбург» и «Майнц». Первая команда может потеснить «Байер» при определенных обстоятельствах.

  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    За 6 последних игр в немецком чемпионате «Байер» набрал лишь 7 пунктов. Играя в гостях, подопечные Херлиха не знают побед уже три матча подряд. За 15 туров команда пропустила 27 голов, однако в последних 4 поединках в ворота «аптекарей» влетает не более одного мяча.

    Из травмированных в лазарете находится только Похьянпало.

    Прогноз

    Ярко выраженного фаворита в этом матче нет, поскольку букмекеры отдают предпочтение хозяевам с небольшим перевесом — 2,55 против 2,85. «Шальке» побеждает «Байер» в последних трех очных играх, при этом в двух из них забивалось не более 2 голов.

    Прогнозируем, что в предстоящем поединке «Шальке» сможет как минимум не проиграть, а также общий тотал противостояния будет меньше 3,5. На этот исход установлен коэффициент 2,03. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Эсперанс — Гвадалахара
  • Сегодня в 16:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ривер Плейт — Аль-Айн
  • Сегодня в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Сочи — Салават Юлаев
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах — Нюрнберг
  • Сегодня в 20:30
    •  4.00
  • Прогноз на матч Фортуна — Боруссия Дортмунд
  • Сегодня в 22:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Болонья — Милан
  • Сегодня в 22:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Сити
  • Сегодня в 22:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Бертон Альбион
  • Сегодня в 22:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Анахайм
  • Завтра в 03:00
    •  6.50
  • Прогноз на матч Касима Антлерз — Реал
  • Завтра в 19:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Тоттенхэм» вырвал путевку в плей-офф в конце матча
  • «Тоттенхэм» добился успеха с помощью оружия «Барселоны»
    • 19:36 12/12/2018     Поль Погба
  • Погба несовместим с нынешним «МЮ» и Моуринью. Французу пора уходить
    • 01:54 12/12/2018     Марио Фернандес
  • Трансферный дайджест. 11-17 декабря
    • Вчера в 15:30
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Шальке» — «Байер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.03. В Гельзенкирхене сойдутся «Шальке» и «Байер». Поединок состоится в рамках 16 тура немецкой Бундеслиги на стадионе «Фельтинс-Арена». Свисток судья даст в 20:30 по московскому времени.
    Тоже интересно
    «Арсенал» проиграл впервые за 22 матча Футбол «Плановое» поражение «Арсенала» от нового «Саутгемптона»Реакция прессы на матч «Саутгемптон» — «Арсенал» Вчера в 19:210
  • 08:04
    • «Торпедо» сыграет со старейшим клубом мира
  • 21:25
    • Дубль Михеева принес «Ак Барсу» победу над «Автомобилистом»
  • 15:35
    • «Краснодар» сыграет с «Байером», «Зенит» — с «Фенербахче»
    Жозе Моуринью Футбол Яма «МЮ». Клубу пора начинать операцию по спасениюПоражение от «Ливерпуля» оставило «Манчестер Юнайтед» в печальном положении, а многие эксперты и бывшие футболисты раскритиковали команду Вчера в 15:420
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. КХЛ и матч «Лацио» в Бергамо
  • 4.17
    •
  • 09:18
    • Месси установил новый рекорд «Барселоны»
  • 00:51
    • «Алавес» и «Атлетик» победителя не определили
  • 00:41
    • Пепе расторг контракт с «Бешикташем»
    Марио Фернандес Футбол Трансферный дайджест. 11-17 декабряКому нужен защитник ЦСКА, кто нацелился на хавбека «Барселоны»,куда податься аргентинскому таланту «Боки Хуниорс» и другие трансферные новости последних дней Вчера в 15:300
  • 15:01
    • Жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы 2018/2019. Онлайн
  • 14:01
    • Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов 2018/2019. Онлайн
  • 21:00
    • Овечкин — первая звезда недели в НХЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие