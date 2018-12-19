«Шальке» — «Байер». Прогноз на матч 16 тура немецкой Бундеслиги лиги 19 декабря 2018 года

В Гельзенкирхене сойдутся «Шальке» и «Байер». Поединок состоится в рамках 16 тура немецкой Бундеслиги на стадионе «Фельтинс-Арена». Свисток судья даст в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Шальке» — «Байер».

«Шальке»

«Шальке» на прошлой неделе вышло из группы в плей-офф Лиги Чемпионов и поэтому теперь команда временно может сосредоточить свои силы на внутреннем чемпионате. В этом турнире дела у «гельзенкирхенцев» идут не так уж гладко. После 15 туров клуб занимает 13 место и имеет в активе 15 очков.

В случае осечки на домашнем поле «Шальке» может вплотную приблизиться к зоне вылета, поэтому команде Тедеско необходимо набирать баллы.

Клуб из Гельзенкирхена не может победить уже третий поединок кряду. Последний раз «Шальке» встречалось с «Аусбургом» и обоим коллективам удалось расписать мировую со счетом 1:1.

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Последнее выступление на домашнем стадионе для хозяев завершилось поражением, которое было нанесено дортмундской «Боруссией».

Стоит отметить, что «Шальке» пропускает в свои ворота уже шестую игру подряд. То же самое можно сказать и про крайние 4 встречи, проведенные в домашних стенах. Также важно указать на тот факт, что в трех последних матчах на «Фельтинс-Арене» забивается более 2 мячей.

В предстоящем поединке не примут участие Ди Санто, Эмбало и Бургшталлер.

«Байер»

«Фармацевты» тоже решили свою турнирную задачу в Лиге Европы и обеспечили себе еврокубковую весну. В Бундеслиге клуб из Леверкузена располагается на 11 месте с 18 очками. Ближайшими соседями по турнирной таблице являются «Фрайбург» и «Майнц». Первая команда может потеснить «Байер» при определенных обстоятельствах.

За 6 последних игр в немецком чемпионате «Байер» набрал лишь 7 пунктов. Играя в гостях, подопечные Херлиха не знают побед уже три матча подряд. За 15 туров команда пропустила 27 голов, однако в последних 4 поединках в ворота «аптекарей» влетает не более одного мяча.

Из травмированных в лазарете находится только Похьянпало.

Прогноз

Ярко выраженного фаворита в этом матче нет, поскольку букмекеры отдают предпочтение хозяевам с небольшим перевесом — 2,55 против 2,85. «Шальке» побеждает «Байер» в последних трех очных играх, при этом в двух из них забивалось не более 2 голов.

Прогнозируем, что в предстоящем поединке «Шальке» сможет как минимум не проиграть, а также общий тотал противостояния будет меньше 3,5. На этот исход установлен коэффициент 2,03. 0