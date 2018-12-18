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    «Лестер» заставит «Ман Сити» потрудиться в Кубке лиги

    «Лестер»- «Манчестер Сити». Прогноз на матч четвертьфинального матча Кубка английской лиги 18 декабря 2018 года

    Кубок Лиги Футбол Англии Лестер Сити Манчестер Сити
    Прогноз на «Лестер»- «Манчестер Сити»
    «Лестер» даст бой «Ман Сити»
    В 22:45 по московскому времени состоится поединок четвертьфинала Кубка английской лиги между командами «Лестер Сити» и «Манчестер Сити». Игра начнется в 22:45 по московскому времени на стадионе «Кинг Пауэр». Прогноз на «Лестер»- «Манчестер Сити».
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    «Лестер»

    Путь «Лестер Сити» в Кубке лиги начался с победы над «Флитвудом» со счетом 4:0. После этого команда Клода Пюэля прошла «Вулверхэмптон» и «Саутгемптон», однако победы в этих играх достались «лисам» лишь в серии пенальти, поскольку в основное время в обоих случаях на табло были нули.

    В целом форма «синих» в последнее время не радует. «Лестер» не выигрывает уже третий матч подряд. Кроме того, команда проиграла в двух последних встречах и не смогла «распечатать» ворота соперников.

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    Что касается очных противостояний с «Ман Сити», то последняя игра с «шейхами» завершилась для «лисов» поражением 5:1. Тогда футболистов «Лестера» уже тренировал Пюэль.

    Варди принимал участие в 2 последних матчах Кубка лиги, но не смог отличиться в основное время. «Ман Сити» же для него является одной из «любимых» команд, поскольку за 6 последних поединках он забил 5 голов в ворота «горожан».

    В домашней игре точно не сыграет Амартей.

    «Манчестер Сити»

    У «Манчестер Сити» хоть и заметен небольшой спад, но все же Гвардиола и его помощники грамотно распределяют силы команды, чтобы «сине-белые» сохраняли хороший темп как можно дольше.

    На прошлой неделе у «горожан» было две игры — в Лиге чемпионов и АПЛ. Обе встречи завершились победой, но при этом было пропущено по одному мячу.

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    Кубок лиги для «Сити» проходит легче, чем для оппонента из Лестера. Подопечные Гвардиолы без труда прошли «Оксфорд Юнайтед» (0:3) и «Фулхэм» (2:0). В этих двух поединках «Ман Сити» сохранило свои ворота «сухими».

    Скорее всего, что испанский наставник проведет ротацию состава, чтобы дать отдохнуть основным исполнителям. Для этой цели нельзя будет использовать Браво, Давида Сильву, Данило и Менди, которые находятся в лазарете клуба.

    Прогноз

    Последняя встреча между этими командами в рамках Кубка английской лиги была не совсем результативная в основное время (1:1). Победителя определили только после серии пенальти. Для «Лестера» этот турнир является не менее важным, чем Премьер-лига.

    Учитывая статус «Ман Сити», тоже не стоит рассчитывать на то, что команда даст хозяевам возможность вот так легко пройти в полуфинал.

    Прогнозируем, что «Лестер» не сдастся без боя. Предлагаем два прогноза: Фора +1,5 «Лестер», а также «Ман Сити» не проиграет и ТМ 2,5. Первый вариант букмекеры оценивают коэффициентом 1,85, а второй — 2,70. 0

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    Прогноз на «Лестер»- «Манчестер Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.70. В 22:45 по московскому времени состоится поединок четвертьфинала Кубка английской лиги между командами «Лестер Сити» и «Манчестер Сити». Игра начнется в 22:45 по московскому времени на стадионе «Кинг Пауэр».
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