«Ренн» — «Локомотив» Астана. Прогноз на матч 6 тура группового этапа Лиги Европы 13 декабря 2018 года

На «Роазон Парк» состоится поединок между командами «Ренн» и «Локомотив» Астана. Это будет 6 тур Лиги Европы в группе K. Судья даст свисток в 20:55 по московскому времени. Прогноз на «Ренн» — «Локомотив» Астана.

«Ренн»

Все или ничего. Именно так можно описать ситуацию, в которую попал «Ренн». Занимая третью строчку в группе, команда имеет 6 очков и отстает от «Локомотива» на 2 пункта. Таким образом, побеждать нужно обязательно.

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Что касается побед, то из 5 матчей «Ренн» выиграл только два. В остальных трех поединках были поражения. В том числе и от клуба из Астаны (2:0). Стоит отметить, что французский клуб пропускает в 4 из 5 последних игр в Лиге Европы.

В двух домашних поединках на поле «Риазон Парк» забивалось более двух мячей. В этот раз, скорее всего, ситуация изменится в связи со статусом противостояния.

В списке травмированных у «Ренна» Данзе, Баал и Гуитане.

«Локомотив»

«Локомотив» в этом матче может устроить и ничья. Таким образом, подопечные Григория Бабаяна однозначно попытаются «засушить» игру. В двух предыдущих выездных встречах этого добиться не удавалось. Тем не менее по баллу в обоих случаях заработать получилось.

В отличие от соперника у «Локомотива» всего одно поражение («Динамо» Киев 0:1). В остальных случаях клуб набирал очки. На выезде казахская команда пропустила в общей сложности 3 мяча.

Учитывая турнирную ситуацию, можно предположить, что «Локомотив» будет играть вторым номером на контратаках. Рисковать и раскрываться в предстоящей игре смысла нет.

Для достижения результата у Бабаяна будут все футболисты. Травмированных и

дисквалифицированных в составе нет.

Прогноз

По мнению букмекеров, фаворитом является «Ренн» — 1,63 против 5,70.

Предыдущая встреча завершилась победой «Локо» и «Ренн» даже не сумел отметиться голом.

Прогнозируем, что в этот раз забитых мячей будет еще меньше. Также у гостей есть все шансы на то, чтобы увезти из Франции свои очки. Рекомендуемая ставка — «Х2» с коэффициентом 2,28.

Учитывая количество забитых голов и результат первого матча, можно также поставить на то, что «Локомотив» не проиграет и в матче будет забито менее 2,5 мячей. Этот исход оценивается коэффициентом 3,10. 0