«Янг Бойз» — «Ювентус». Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 12 декабря 2018 года

В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» в гостях сыграет проти «Янг Бойз». Матч пройдет 12 декабря на «Стад де Сюисс». Начало встречи — в 23:00. Прогноз на «Янг Бойз» — «Ювентус».

«Янг Бойз»

«Янг Бойз» уже лишился шансов на евровесну. В пяти матчах команда Джерардо Сеоане набрала только 1 очко и уже точно никуда не денется с четвертого места в своей группе.

Единственный положительный для швейцарского клуба результат был добыт в домашнем матче против «Валенсии» — 1:1. В то же время в ответном поединке против испанского клуба «Янг Бойз» проиграл со счетом 1:3. «МЮ» швейцарцы уступили дважды (0:3 и 0:1), а «Ювентусом» в первом круге были разгромлены со счетом 0:3.

Если в ЛЧ «Янг Бойз» сталкивается с более серьезной оппозицией и не может выиграть, то на внутренней арене дела у команды идут куда лучше. В предыдущий раз «желто-черные» потеряли очки еще 20 октября, после чего выиграли семь матчей подряд (щесть — в чемпионате, один — в Кубке).

Перед заключительным туром ЛЧ «Янг Бойз» в результативном поединке на своем поле одолел «Тун» — 3:2.

Турнирную таблицу чемпионата Швейцарии «Янг Бойз» возглавляет с огромным отрывом от ближайшего преследователя. В семнадцати турах «желто-черные» набрали 46 очков (лишь одна ничья и одно поражение), тогда как у идущего вторым «Базеля» — 27 очков.

«Ювентус»

«Ювентус» досрочно вышел в плей-офф Лиги чемпионов, однако еще не гарантировал себе первую строчку в группе. В пяти турах подопечные Массимилиано Аллегри набрали 12 очков — четыре победы и одно поражение.

«Старая синьора» дважды обыграла «Валенсию» (2:0 и 1:0), разгромила «Янг Бойз» (3:0), а также обменялась выездными победами с «МЮ» (1:0 и 1:2). Поражение от «Манчестер Юнайтед», к слову, пока остается единственным для «Юве» в этом сезоне.

Все прогнозы на футбол

Чтобы занять первое место туринцам нужно обыграть «Янг Бойз». В то же время при ничейном результате нужно будет надеяться на то, что в параллельном матче «МЮ» не справится с «Валенсией».

В чемпионате Италии «Ювентус» в минувший уик-энд обыграл «Интер» — 1:0 благодаря голу Марио Манджукича, продлив свою победную серию во всех турнирах до пяти матчей.

В Серии А туринский гранд остается непобежденным, пропустил только 8 мячей (лучший результат в лиге) и лишь раз в пятнадцати турах сыграл вничью. Ближайшего преследователя «Наполи» «бьянконери» опережают уже на 8 очков.

Прогноз

На победу хозяев поля в этой встрече букмекеры дают коэффициент 7,50, на ничью — 4,70, а на успех гостей — 1,42.

Задача выйти в плей-офф с первого места в группе для «Юве» еще не выполнена, а потому к этой игре команда должна подойти в достаточно боевом настроении. Безусловно, некоторые игроки «Ювентуса» получат отдых, однако и без нескольких игроков основы туринцы должны брать в Швейцарии три очка и завершать групповой этап на мажорной ноте. «Янг Бойз» в то же время попытается проявить себя на своем поле и найти шанс в одной из контратак.

Наш прогноз на матч — тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,83. 0