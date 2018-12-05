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    Останется ли «Челси» на третьем месте?

    «Вулверхэмптон» — «Челси». Прогноз на матч английской Премьер-лиги 5 декабря 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Вулверхэмптон Челси
    Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Челси»
    «Челси» вернулся в лучшую тройку АПЛ
    5 декабря в 22:45 по мск состоится матч 15-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Молинье» встретятся «Вулверхэмптон» и «Челси». Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Челси».
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    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» перед 15-м туром занимает 12-ю позицию в турнирной таблице Премьер-лиги, заработав в этих встречах 16 очков и опережает зону вылета на семь пунктов. На данный момент у «Волков» 6-матчевая безвыигрышная серия в чемпионате, в которой они пять игр проиграли и одну свели вничью.

    Команда смогла устоять только в Лондоне в поединке 12-го тура с «Арсеналом» (1:1). В пяти других матчах коллектив проиграл — из них три на своем поле.

    Что самое плохое для подопечных Нуну Санту — они стали проигрывать и другим новичкам элитного дивизиона, в который они выиграли в предыдущем сезоне. В прошлом туре «Вулвз» проиграли на выезде «Кардиффу» (1:2).

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    «Челси»

    Два матча перед прошлым туром забрали у «Челси» не только много сил, но и лидирующие позиции в турнирной таблице. В результате этого «Синие» опустились на четвертое место.

    Сперва команда не сумела одолеть на своем поле «Эвертон», довольствовавшись нулевой ничьей. Затем проиграла «Тоттенхэму» (1:3) принципиальный поединок в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов.

    К счастью для подопечных Маурицио Сарри, ситуация улучшилась в 14-м туре. Лондонцы переиграли в домашних стенах «Фулхэм» в дерби, благодаря чему, а также победе «Арсенала» над «Шпорами», поднялись на третью строчку.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,75, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,80, а ничья — в 3,70.

    Рекомендуем ставить на то, что Эден Азар забьет, и «Челси» выиграет за 3,25. 0

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    Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Челси». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.25. 5 декабря в 22:45 по мск состоится матч 15-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Молинье» встретятся «Вулверхэмптон» и «Челси».
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