«Вулверхэмптон» — «Челси». Прогноз на матч английской Премьер-лиги 5 декабря 2018 года

5 декабря в 22:45 по мск состоится матч 15-го тура английской Премьер-лиги. На стадионе «Молинье» встретятся «Вулверхэмптон» и «Челси». Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Челси».

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» перед 15-м туром занимает 12-ю позицию в турнирной таблице Премьер-лиги, заработав в этих встречах 16 очков и опережает зону вылета на семь пунктов. На данный момент у «Волков» 6-матчевая безвыигрышная серия в чемпионате, в которой они пять игр проиграли и одну свели вничью.

Команда смогла устоять только в Лондоне в поединке 12-го тура с «Арсеналом» (1:1). В пяти других матчах коллектив проиграл — из них три на своем поле.

Что самое плохое для подопечных Нуну Санту — они стали проигрывать и другим новичкам элитного дивизиона, в который они выиграли в предыдущем сезоне. В прошлом туре «Вулвз» проиграли на выезде «Кардиффу» (1:2).

«Челси»

Два матча перед прошлым туром забрали у «Челси» не только много сил, но и лидирующие позиции в турнирной таблице. В результате этого «Синие» опустились на четвертое место.

Сперва команда не сумела одолеть на своем поле «Эвертон», довольствовавшись нулевой ничьей. Затем проиграла «Тоттенхэму» (1:3) принципиальный поединок в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов.

К счастью для подопечных Маурицио Сарри, ситуация улучшилась в 14-м туре. Лондонцы переиграли в домашних стенах «Фулхэм» в дерби, благодаря чему, а также победе «Арсенала» над «Шпорами», поднялись на третью строчку.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,75, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,80, а ничья — в 3,70.

Рекомендуем ставить на то, что Эден Азар забьет, и «Челси» выиграет за 3,25. 0