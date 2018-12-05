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    Будет ли «Барса» громить своего соперника?

    «Барселона» — «Культураль Леонеза». Прогноз и ставки на ответный матч 1/16 финала Кубка Испании 5 декабря 2018 года

    Кубок Испании Футбол Испании Барселона
    Прогноз на «Барселона» — «Культураль Леонеза»
    Клеман Лангле
    В среду, 5 декабря, «Барселона» на своем поле примет «Культураль Леонезу» в ответном поединке 1/16 финала Кубка Короля. Встреча начнется в 23:30 по московскому времени. Прогноз на «Барселона» — «Культураль Леонеза».
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    «Барселона»

    Первая встреча этих команд, которая прошла более месяца тому назад, принесла минимальную победу каталонскому клубу со счетом 1:0. Свой единственный мяч «сине-гранатовые» провели на 90-й минуте матча.

    «Барселона» только по итогам минувшего тура в Примере смогла вернуть себе лидерство. Дружина Эрнесто Вальверде одолела «Вильярреал» (2:0) на своем поле, в то время как их конкуренты очки потеряли.

    До этой виктории каталонцы не могли одержать победу в трех играх кряду. Одна из них пришлась на поединок Лиги чемпионов (с «Интером» — 1:1) и две на чемпионат («Бетис» — 3:4 и «Атлетико» — 1:1).

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    • Помимо победы в чемпионате на прошлой недели «Барса» одолела и голландский ПСВ (2:1) в ЛЧ, и таким образом досрочно стала победителем в своей группе.

    «Культураль Леонеза»

    Представители Сегунды Б в этом розыгрыше Кубка Короля смогли преодолеть уже три этапа, в которых они разобрались с командами своего уровня.

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    На данный момент у клуба из города Леон 6-матчевая безвыигрышная серия во всех турнирах, которая как раз и началась с поражения от каталонцев.

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    • Затем «культи» четыре поединка кряду сыграли вничью и одну встречу проиграли. Поражение пришлось на последнюю игру в чемпионате, где они с 23 очками идут на пятом месте в своей группе, отставая от зоны плей-офф на три пункта.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры считают безоговорочным фаворитом хозяевам. На их победу предлагают — 1.06.

    На победу гостей дают — 27.00, ничья оценена — в 11.50.

    «Барселона», скорее всего, сыграет против предстоящего соперника вторым составом. А гости, которые всю игру проведут в обороне, постараются много не пропустить от резервистов каталонцев. Думаем, что хозяева выиграют малой кровью и не будут сильно громить своего соперника. 0

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    Прогноз на «Барселона» — «Культураль Леонеза». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65. В среду, 5 декабря, «Барселона» на своем поле примет «Культураль Леонезу» в ответном поединке 1/16 финала Кубка Короля. Встреча начнется в 23:30 по московскому времени.
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