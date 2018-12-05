«Барселона» — «Культураль Леонеза». Прогноз и ставки на ответный матч 1/16 финала Кубка Испании 5 декабря 2018 года

В среду, 5 декабря, «Барселона» на своем поле примет «Культураль Леонезу» в ответном поединке 1/16 финала Кубка Короля. Встреча начнется в 23:30 по московскому времени. Прогноз на «Барселона» — «Культураль Леонеза».

«Барселона»

Первая встреча этих команд, которая прошла более месяца тому назад, принесла минимальную победу каталонскому клубу со счетом 1:0. Свой единственный мяч «сине-гранатовые» провели на 90-й минуте матча.

«Барселона» только по итогам минувшего тура в Примере смогла вернуть себе лидерство. Дружина Эрнесто Вальверде одолела «Вильярреал» (2:0) на своем поле, в то время как их конкуренты очки потеряли.

До этой виктории каталонцы не могли одержать победу в трех играх кряду. Одна из них пришлась на поединок Лиги чемпионов (с «Интером» — 1:1) и две на чемпионат («Бетис» — 3:4 и «Атлетико» — 1:1).

Помимо победы в чемпионате на прошлой недели «Барса» одолела и голландский ПСВ (2:1) в ЛЧ, и таким образом досрочно стала победителем в своей группе.

«Культураль Леонеза»

Представители Сегунды Б в этом розыгрыше Кубка Короля смогли преодолеть уже три этапа, в которых они разобрались с командами своего уровня.

На данный момент у клуба из города Леон 6-матчевая безвыигрышная серия во всех турнирах, которая как раз и началась с поражения от каталонцев.

Затем «культи» четыре поединка кряду сыграли вничью и одну встречу проиграли. Поражение пришлось на последнюю игру в чемпионате, где они с 23 очками идут на пятом месте в своей группе, отставая от зоны плей-офф на три пункта.

Прогноз

В этом поединке букмекеры считают безоговорочным фаворитом хозяевам. На их победу предлагают — 1.06.

На победу гостей дают — 27.00, ничья оценена — в 11.50.

«Барселона», скорее всего, сыграет против предстоящего соперника вторым составом. А гости, которые всю игру проведут в обороне, постараются много не пропустить от резервистов каталонцев. Думаем, что хозяева выиграют малой кровью и не будут сильно громить своего соперника. 0