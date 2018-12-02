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    «Рома» заставит «Интер» грустить

    «Рома» — «Интер». Прогноз и ставки на матч Серии А 2 декабря 2018 года

    Серия A Футбол Италии Рома Интер
    Прогноз на «Рома» — «Интер»
    «Рома» принимает «Интер» на своем поле
    В воскресенье, 2 декабря, в рамках 14-го тура итальянской Серии А «Рома» будет принимать на своем поле «Интер». Начало матча — в 22:30 по Москве. Прогноз на «Рома» — «Интер».
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    «Рома»

    Нынешняя форма «Ромы» отличается противоречивостью, если учитывать ее результаты. С одной стороны команда потерпела только три поражения в предыдущих 12-ти матчах во всех турнирах, но с другой — у нее только две победы в предыдущих шести поединках на всех фронтах.

    Плохо дела подопечных Эусебио Ди Франческо складываются на внутренней арене. Команда пребывает на седьмой позиции после 13-ти игр с 19 очками, что в трех баллах от зоны Лиги чемпионов.

    Не в пример ситуации в Серии А, все хорошо у «Волков» в Лиге чемпионов, где по итогам группового раунда команда вышла в 1/8 финала. Вместе с тем, поражение от «Реала» (0:2) посреди недели не позволило коллективу как минимум сохранить шансы на выход из группы с первого места.

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    «Интер»

    В последнее время «Интер» несколько сдал, если сравнивать с сентябрьско-октябрьским периодом. В предыдущих четырех матчах коллектив выиграли один раз, что случилось в предпоследнем пока что поединке на прошлых выходных.

    Ситуация на внутренней арене для подопечных Лучано Спаллетти остается, в целом, неплохой. После 13-ти туров итальянского первенства команда идет на третьей строчке с отставанием от лидирующего «Ювентуса» в 12 пунктов.

    Однако к грядущему матчу «нерадзурри» подходит не в лучшем настроении. В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов клуб уступил на выезде «Тоттенхэму» (0:1), из-за чего опустился на третье место в квартете.

    Прогноз

    Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,60, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,70, а ничья — в 3,40.

    Рекомендуем ставить на то, что «Рома» выиграет, и обе команды забьют за 4,50. 0

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    Прогноз на «Рома» — «Интер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.50. В воскресенье, 2 декабря, в рамках 14-го тура итальянской Серии А «Рома» будет принимать на своем поле «Интер». Начало матча — в 22:30 по Москве.
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