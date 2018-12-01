«Енисей» — «Ахмат». Прогноз на матч РПЛ 1 декабря 2018 года

В первый день зимы красноярский «Енисей» на своем поле сыграет с грозненским «Ахматом» в рамках 16 тура российской Премьер-лиги. Начало встречи — в 14:00 по мск. Прогноз на «Енисей» — «Ахмат».

«Енисей»

«Львы», обыграв в минувшем туре московское «Динамо» в гостях со счетом 2:1, прервали т.о. свою безвыигрышную серию в чемпионате, которая насчитывала девять игр кряду.

Но все равно красноярцы остались на дне турнирной таблице. После первого круга в их активе насчитывается девять баллов и отставание от 12 строки составляет семь пунктов.

Помимо победы над «бело-голубыми» команда Аленичева в ноябре провела еще два поединке в чемпионате России, где она обе эти встречи проиграла в гостях («Анжи» — 1:2 и «Краснодару» — 0:3).

В этом розыгрыше РПЛ «Енисей» дома провел семь матчей. Одну выиграл, две свел вничью и четыре проиграл, разница мячей — 5:11.

Полузащитники Егор Иванов и Михаил Костюков находятся в лазарете.

«Ахмат»

«Волки» после первого круга российской Премьер-лиги расположились на 10 строке в турнирной таблице, набрав в этих встречах 19 очков, опережая опасную зону на пять баллов.

В ноябре чеченский клуб провел три поединка в чемпионате. В начале месяца грозненцы минимально проиграли лидеру первенства «Зениту» (0:1) в гостях.

Календарь и таблица РПЛ

Затем удачно съездили в Самару, где взяли верх над «Крыльями Советов» со счетом 2:1. А в заключительном туре первой половины чемпионата уступили на своей территории ЦСКА — 0:2.

Восемь гостевых встреч этого сезона в РПЛ принесли «Ахмату» три победы при пяти поражениях, разница забитых и пропущенных — 7:11.

Из-за травмы предстоящий поединок пропустит форвард Одисе Роши.

В игре первого круга в Грозном хозяева выиграли со счетом 1:0. А в минувшем сезоне в кубковой встрече «Енисей» на своей арене разгромил оппонента — 3:0.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 2.75.

На победу гостей дают — 2.95, ничья оценена — в 3.00.

«Енисей» хоть и обыграл «Динамо» в прошлом туре, но уровень игры был не выше, чем ранее. По всей видимости, свой предыдущий подвиг хозяева совершить не смогут.

Предлагаем поставить на ничью. К тому же, «Ахмат» еще в этом чемпионате не делил очки с оппонентами в гостях. 0