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    Датчане едут в Кардифф за очками

    Уэльс — Дания. Прогноз и ставки на матч Лиги наций 16 ноября 2018 года

    Лига наций Сборная Уэльса Сборная Дании
    Прогноз на Уэльс — Дания
    Дания — Уэльс
    В пятницу, 16 ноября, в 5-м туре Лиги наций сборная Уэльса на своей арене примет национальную команду Дании. Матч в Кардиффе начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на Уэльс — Дания.
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    Уэльс

    «Драконы» возглавляют свою группу. В трех поединках они завоевали шесть очков и опережают своего предстоящего противника на два балла. Но датчане провели на один матч меньше.

    Очки в этом розыгрыше Лиги наций валлийцы набирали только в игре с Ирландией, которую они обыграли в двух встречах. 4:1 — на своем поле и 1:0 — в гостевом матче.

    А вот своему главному конкуренту в группе, сборной Дании, Уэльс проиграл в первом поединке. Игра в Орхусе завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

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    • Помимо игр в Лиге наций сборная Уэльса осенью провела один контрольный поединок, где разгромно проиграла команде Испании со счетом 1:4 при своих зрителях.

    Дания

    «Датский динамит» в дебютном розыгрыше Лиги наций еще не проигрывал и даже еще не пропускал. На старте турнира Дания обыграла в домашней игре валлийце — 2:0.

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    А вот во второй игре турнира датчане расписали мировую со сборной Ирландии со счетом 0:0. На протяжении всего матча скандинавы имели ощутимое преимущество, но воплотить его в голы не сумели.

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    Также «алая гвардия» после мундиаля, на котором дошла до четвертьфинала, успела провести еще два товарищеских матча. Проиграла Словакии (0:3), но в этой игре они играли очень экспериментальным составом. Победила Австрию на своей арене — 2:0.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 2.80.

    На победу гостей дают — 2.85, ничья оценена — в 3.05.

    Датчанам, чтобы не прекратить борьбу за первую строку в группе, нужно будет обязательно не проиграть в этой встрече. Прогнозируем, что со своей задачей минимум скандинавы справятся. И учитывая то, что оппоненты не отличаюся высокой результативность предлагаем поставить — Х2 + ТМ 2,5. 0

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    Прогноз на Уэльс — Дания. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.15. В пятницу, 16 ноября, в 5-м туре Лиги наций сборная Уэльса на своей арене примет национальную команду Дании. Матч в Кардиффе начнется в 22:45 по московскому времени.
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