Гибралтар — Армения. Прогноз и ставки на матч Лиги наций 16 ноября 2018 года

В рамках пятого тура Лиги наций сборная Гибралтара 16 ноября в домашней игре сыграет со командой Армении. Начало поединка — в 22:45 по московскому времени. Прогноз на Гибралтар — Армения.

Гибралтар

Сборная Гибралтара очень неожиданно для всех добыла подряд две победы в дебютном розыгрыше Лиги наций в своей группе и с шестью очками занимает третье место.

Первая победа (и первая в официальном матч) была добыта в выездной игре против предстоящих соперников. Футбольные карлики смогли победить со счетом 1:0, забив свой гол с пенальти.

Затем последовала домашняя волевая победа над командой Лихтенштейна — 2:1. Также была и третья виктория в этом году — в контрольном поединке над Латвией (1:0).

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А вот две стартовые игры в Лиге наций гибралтарцы проиграли. Сначала уступили Македонии со счетом 0:2, а затем с таким же результатом были повержены лихтенштейнцами.

Армения

«Горцы» начали этот турнир с победы над Лихтенштейном (2:1), добытой на своем поле. Но затем последовала полоса неудач в виде двух поражений.

Если проигрыш Македонии (0:2) в гостях еще можно понять, то поражение на своем поле от Гибралтара (0:1) вызвало у болельщиков сборной Армении очень неприятное удивление.

Сделав необходимые выводы после унизительной оплошности, армяне в четвертом туре Лиги наций на родной арене разгромили македонцев со счетом 4:0.

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Имея шесть очков в своем активе Мхитарян и ко за два тура до окончания турнира отстают от Македонии на три очка.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа сборной Армении — 1.28, победа сборной Гибралтара — 11.50, ничья — 5.80.

Армяне, которые отстают на три балла от македонце, все же имеют небольшой шанс зацепиться за первое место в группе. И в предстоящем поединке они, скорее всего, возьмут три очка. И к тому же, постараются отправить в ворота противника не один мяч, отомстив им за унижение в ереванском поединке. 0