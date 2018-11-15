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    Расслабится ли Грузия в Андорре?

    Андорра — Грузия. Прогноз и ставки на матч 5-го тура Лиги наций 15 ноября 2018 года

    Лига наций
    Прогноз на Андорра — Грузия
    Грузия уже вышла в 3-й дивизион Лиги наций
    В рамках 5-го тура группы 1 Лиги «D» в Лиге наций сборная Андорры примет на своем поле команду Грузии. Матч состоится 15 ноября и начнется в 22:45 по Москве. Прогноз на Андорра — Грузия.
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    Андорра

    Сборная Андорры не сумела зацепиться за шанс повыситься в классе дивизионами Лиги наций. При этом первые два тура группового этапа должны заставили ее болельщиков поверить в успех.

    В первом матче команда увезла ничью после гостевой встречи с Латвией (0:0), а затем отобрала очки у Казахстана (1:1) на своем поле. Тем не менее, после этого последовали разгромы на выезде от Грузии (0:3) и Казахстана (0:4).

    Тем самым подопечные Кольдо занимают четвертое место в квартете 1 четвертого дивизиона Лиги наций с двумя очками в активе. Столько же баллов у Латвии, которая имеет лучшую разницу забитых и пропущенных мячей.

    Грузия

    Сборная Грузии закономерно считалась одной из фавориток данного квартета. Национальная команда из Кавказа с первых туров сумела доказать то, что эти прогнозы не были случайными.

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    В дебютном поединке турнира она добилась едва ли самой важной победы, переиграв на выезде главного конкурента — Казахстан (2:0). Этот успех был потом закреплен в домашних стенах против Латвии (1:0).

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    В октябре подопечные Владимира Вайсса продолжили побеждать. Сперва на своем поле была разгромлена команда Андорры (3:0), а затем в гостях — Латвия (3:0). Тем самым коллектив досрочно, за два тура до завершения матчей в группе, вышел в третий дивизион, забив девять мячей и ни разу не пропустив.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,30, тогда как успех хозяев поля оценивается в 10,00, а ничья — в 4,40.

    Рекомендуем ставить на то, что первый тайм закончится вничью, а в итоге победит Грузия за 3,70. 0

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    Прогноз на Андорра — Грузия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.70. В рамках 5-го тура группы 1 Лиги «D» в Лиге наций сборная Андорры примет на своем поле команду Грузии. Матч состоится 15 ноября и начнется в 22:45 по Москве.
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