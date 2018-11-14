Швейцария — Катар. Прогноз и ставки на товарищеский матч 14 ноября 2018 года

В среду, 14 ноября, сборная Швейцарии в Лугано в товарищеском матче примет национальную команду Катара. Встреча начнется в 21:00 по Москве. Прогноз на Швейцария — Катар.

Швейцария

«Нати» после ЧМ-2018 провели четыре поединка. Три из них пришлись на матчи Лиги наций и один товарищеский.

Сперва в дебютной встречи Лиги наций разгромили на своем поле участника последнего мундиаля сборную Исландии со счетом 6:0. Затем провели контрольную игру с Англией в гостях, в которой уступили родоначальникам — 0:1.

Потом проиграли в выездном матче Лиги наций бельгийской дружине со счетом 1:2, пропустив решающий гол на 84-й минуте встречи. А в последней своей игре швейцарцы вновь одолели исландце, на этот раз на их поле — 2:1.

Сборная Швейцарии последние четыре домашних товарищеских поединка выиграла. В этих встречах она переиграли Молдавию (2:1), Белоруссию (1:0), Панаму (6:0) и Японию (2:0).

Катар

Хозяева предстоящего мирового форума на пробились на предстоящий мундиаль. Поэтому, катарцы проводят контрольные поединки.

В этом году команда из Ближнего Востока провела семь спаррингов. Проиграв в минувшем контрольном поединке Узбекистану (0:2), Катар т.с. прервал серию из трех побед кряду.

В этот период «бордовые» в домашних встречах поочередно одолели Китай (1:0), Палестину (3:0) и Эквадор (4:3), ведя в счете по ходу матча в три мяча.

Все прогнозы на футбол

Три из четырех последние выездные игры катарцы выиграли, но правда победы одержали над Иорданом (3:2), Андоррой (1:0) и Ираком (3:2).

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа сборной Швейцарии — 1.15, победа сборной Катара — 21.00, ничья — 8.00.

Швейцарцы редко пропускают на своей арене от команд уровня Катара. Прогнозируем, что в этом поединке альпийцы победят и не пропустят. 0