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    Продолжит ли «Челси» победную серию матчем с «Эвертоном»?

    «Челси» — «Эвертон». Прогноз и ставки на матч английской Премьер-лиги 11 ноября 2018 года

    Футбол Англии Англия. Премьер-лига Челси Эвертон
    Прогноз на «Челси» — «Эвертон»
    Эден Азар делает разницу
    В воскресенье, 11 ноября, лондонский «Челси» будет принимать на своем поле «Эвертон» в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги. Начало матча — в 17:15 мск. Прогноз на «Челси» — «Эвертон».
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    «Челси»

    «Аристократы» набрали 27 очков после 11 туров и идут на второй строчке, отставая от «Манчестер Сити» на два пункта.

    В последнем туре подопечные Сарри без особых проблем справились дома с «Кристал Пэлас» — 3:1. Кто-то ждал сенсации, но в итоге лондонцы спокойно реализовали свои моменты — гол на счету Педро, а дубль — в активе Альваро Мораты. Ощутимой проблемой для соперника стал выход на замену Эдена Азара.

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    Перед этим была разгромная победа над «Бернли» (4:0) и ничья с «Манчестер Юнайтед» — 2:2. Стоит отметить, что Азар входит в тройку бомбардиров АПЛ — семь забитых мячей.

    В Кубке Лиги лондонцы прошли «Ливерпуль» (2:1) и «Дерби Каунти» (3:2), а в четвертьфинале команду ждет встреа с «Борнмутом» 19 декабря. Кроме того, «Челси» уверенно выступает в Лиге Европы, где команду, скорее всего, ждет плей-офф.

    «Эвертон»

    Коллектив Марку Силвы старается держать марку. После неудачного сентября (два поражения и ничья с «Хаддерсфилдом») «Эвертон» выиграл три поединка подряд и сейчас занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

    Тем не менее, справиться с «Манчестер Юнайтед» на выезде в позапрошлом туре не удалось — 1:2, но это простительно. Исправилась команда уже в домашней встрече с «Брайтоном» — 3:1.

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    Многие критиковали клуб за трансфер Ришарлисона, который обошелся в дикие 50 миллионов фунтов. Однако именно бразилец является лучшим бомбардиром команды в АПЛ, записав на свой счет шесть мячей. Пять голов на счету Гилфи Сигурдссона.

    Правда, из негатива был еще вылет из Кубка лиги от «Саутгемптона» в серии пенальти. Но большинство английских менеджеров почитают за счастье ранний вылет из этого турнира.

    Прогноз

    «Челси» является фаворитом предстоящего поединка по мнению букмекеров. Коэффициент на победу хозяев поля — 1,44, на ничью — 5,20, а на успех гостей — 6,90.

    «Ириски» принимали «Челси» на своем поле в прошлом сезоне и сыграли вничью — 0:0, однако на «Стэмфорд Бридж» была зафиксирована победа хозяев — 2:1. Считаем, что в своей нынешней форме «аристократы» вновь добьются успеха. Ставим на победу «Челси» с форой -1 гол за 1,65. 0

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    Прогноз на «Челси» — «Эвертон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65. В воскресенье, 11 ноября, лондонский «Челси» будет принимать на своем поле «Эвертон» в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги. Начало матча — в 17:15 мск.
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