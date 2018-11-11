«Челси» — «Эвертон». Прогноз и ставки на матч английской Премьер-лиги 11 ноября 2018 года

В воскресенье, 11 ноября, лондонский «Челси» будет принимать на своем поле «Эвертон» в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги. Начало матча — в 17:15 мск. Прогноз на «Челси» — «Эвертон».

«Аристократы» набрали 27 очков после 11 туров и идут на второй строчке, отставая от «Манчестер Сити» на два пункта.

В последнем туре подопечные Сарри без особых проблем справились дома с «Кристал Пэлас» — 3:1. Кто-то ждал сенсации, но в итоге лондонцы спокойно реализовали свои моменты — гол на счету Педро, а дубль — в активе Альваро Мораты. Ощутимой проблемой для соперника стал выход на замену Эдена Азара.

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Перед этим была разгромная победа над «Бернли» (4:0) и ничья с «Манчестер Юнайтед» — 2:2. Стоит отметить, что Азар входит в тройку бомбардиров АПЛ — семь забитых мячей.

В Кубке Лиги лондонцы прошли «Ливерпуль» (2:1) и «Дерби Каунти» (3:2), а в четвертьфинале команду ждет встреа с «Борнмутом» 19 декабря. Кроме того, «Челси» уверенно выступает в Лиге Европы, где команду, скорее всего, ждет плей-офф.

«Эвертон»

Коллектив Марку Силвы старается держать марку. После неудачного сентября (два поражения и ничья с «Хаддерсфилдом») «Эвертон» выиграл три поединка подряд и сейчас занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 18 очков.

Тем не менее, справиться с «Манчестер Юнайтед» на выезде в позапрошлом туре не удалось — 1:2, но это простительно. Исправилась команда уже в домашней встрече с «Брайтоном» — 3:1.

Многие критиковали клуб за трансфер Ришарлисона, который обошелся в дикие 50 миллионов фунтов. Однако именно бразилец является лучшим бомбардиром команды в АПЛ, записав на свой счет шесть мячей. Пять голов на счету Гилфи Сигурдссона.

Правда, из негатива был еще вылет из Кубка лиги от «Саутгемптона» в серии пенальти. Но большинство английских менеджеров почитают за счастье ранний вылет из этого турнира.

Прогноз

«Челси» является фаворитом предстоящего поединка по мнению букмекеров. Коэффициент на победу хозяев поля — 1,44, на ничью — 5,20, а на успех гостей — 6,90.

«Ириски» принимали «Челси» на своем поле в прошлом сезоне и сыграли вничью — 0:0, однако на «Стэмфорд Бридж» была зафиксирована победа хозяев — 2:1. Считаем, что в своей нынешней форме «аристократы» вновь добьются успеха. Ставим на победу «Челси» с форой -1 гол за 1,65. 0