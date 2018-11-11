«Арсенал» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки на матч АПЛ 11 ноября 2018 года

В 12 туре чемпионата Англии 10 ноября лондонский «Арсенал» на «Эмирейтс» примет «Вулверхэмтон». Старт поединка намечен на 19:30 по Москве. Прогноз на «Арсенал» — «Вулверхэмптон».

«Арсенал»

«Канониры» после 11 поединков Премьер-лиги расположились на пятой строке в турнирной таблице, заработав в этих встречах 23 очка и отстают от четвертой позиции всего лишь на один балл.

В чемпионате Англии «Арсенал» не может победить в последних двух играх. Оба этих поединка он свел вничью. Сначала расписал мировую с «Кристал Пэлас» (2:2) на его арене, а потом поделил очки с «Ливерпулем» (1:1) дома.

Между этими матчами подопечные Унаи Эмери переиграли в Кубке английской лиги «Блэкпул» (2:1). На данный момент у «красно-белых» 14-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах.

На своей арене «пушкари» в этом сезоне сыграли шесть матчей, где одержали четыре победы при одной ничьей и поражении, разница мячей — 11:5.

«Вулверхэмптон»

«Волки» перед 12 игровым днем идут на 11 позиции в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 15 пунктов, оторвавшись от зоны вылета на девять очков.

Последние три поединка в чемпионате Англии дружина Нуну Санту проиграла. В девятом туре «бродяги» уступили на своей арене «Уотфорду» со счетом 0:2.

Затем последовало выездное поражение от «Брайтона» (0:1), а в минувшем матче английского первенства они оказались слабее «Тоттенхэма» (2:3) в домашней игре.

«Вулверхэмптон» в нынешней Премьер-лиги провел пять выездных игр. В этих поединках он добыл две победы, один раз сыграл вничью и две встречи проиграл, разница мячей — 3:4.

Календарь и таблица АПЛ

В последний раз «Арсенал» и «Вулверхэмптон» играли между собой в сезоне 2011/12. В Лондоне команды сыграли вничью — 1:1, а в гостях «канониры» выиграли — 3:0.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Арсенала» — 1.63, победа «Вулверхэмтона» — 5.40, ничья — 4.40.

«Канониры» после двух ничьих кряду, потеряли место в Топ-4 и будут всеми силами вернуться в четверку. А «волки» после удачного старта в чемпионате в последнее время немного сдали.

Прогнозируем, что в этой игре хозяева не оставят шансов гостям. 0