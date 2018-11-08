ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лос-Анджелес» — «Анахайм»НХЛ. Три очка Кучерова и Ковальчука, 33 сейва Василевского «Порту» — «Локомотив»ЛЧ. «Локомотив» проиграл «Порту», «Барселона» не справилась с «Интером» Поль ПогбаПогба способен на многое. «МЮ» надо учиться этим пользоваться
  • 09:47
    • Молодежная сборная России обыграла сборную WHL и сравняла счет в серии
  • 08:32
    • «Даллас» прервал серию из шести поражений, «Бруклин» разгромил «Финикс»
  • 08:03
    • «Локомотив» повторил антирекорд Лиги чемпионов
  • 00:54
    • «Локомотив» разгромно проиграл «Порту»
  • 01:49
    • Семин: Мы проиграли который матч подряд из-за элементарных ошибок
  • 01:32
    • Кононов подпишет контракт со «Спартаком» до конца сезона
  • 01:11
    • Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» обыграть ПСВ
    Все новости спорта

    Сможет ли киевское «Динамо» еще раз обыграть «Ренн»?

    «Динамо» Киев — «Ренн». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 8 ноября 2018 года

    Лига Европы Динамо Киев Футбол Украины Ренн Футбол Франции
    Прогноз на «Динамо» Киев — «Ренн»
    Томаш Кендзера
    В четвертом туре группового этапа Лиги Европы киевское «Динамо» будет принимать французский «Ренн». Встреча пройдет на НСК «Олимпийский» в Киеве 8 ноября. Начало матча — в 20:55 мск. Прогноз на «Динамо» Киев — «Ренн».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Динамо» Киев

    Киевское «Динамо» после первого круга группового этапа Лиги Европы вряд ли может быть довольно своим выступление. Подопечные Александра Хацкевича обыграть смогли только «Ренн», вырвав выездную победу на 89-й минуте встречи — 2:1. В то же время ничьи против «Астаны» (2:2) и «Яблонца» (2:2) киевляне точно не могут занести себе в актив.

    Набрав 5 очков, «Динамо» занимает второе место в группе К, уступая «Астане» по разнице забитых и пропущенных мячей.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 4 000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •

    В текущем сезоне «Динамо» одержало 13 побед в 23 матчах. При этом восемь побед были добыты со счетом 1:0, «Ренн» обыгран со счетом 2:1 и лишь в оставшихся четырех случаях киевлянам удавалось выиграть с разницей более чем в один мяч. Одна из этих побед была добыта между встречами с французским клубом — в Кубке Украины динамовцы уступали второлиговому «Минаю», но после перерыва переломили ход встречи — 3:1.

    Кроме того, на отрезок между матчами Лиги Европы пришлись два поражения — «Динамо» сенсационно проиграло в чемпионате Украины «Львову» (0:1), а затем потерпело поражение в главном матче украинского футбола, не сумев удержать минимальный перевес над «Шахтером» в Харькове и пропустив на последних секундах (1:2).

    В турнирной таблице УПЛ после четырнадцати туров киевляне идут вторыми, но уже на 8 очков отстают от «Шахтера».

    «Ренн»

    У «Ренна» дела в Лиге Европы обстоят еще хуже. Французский клуб потерпел два поражения при одной победе. Кроме «Динамо», «Ренн» также на выезде проиграл «Астане» (0:2). Обыграть «красно-черным» удалось только «Яблонец» (2:1).

    В итоге с тремя очками в активе «Ренн» занимает только третье место в группе К. Правда, пока что все еще не так критично — от лидеров французы отстают на два пункта.

    Перед ответной встречей с «Динамо» «Ренн» сумел прервать серию из трех матчей без побед — на выезде подопечные Сабри Лямуши обыграли «Кан» со счетом 2:1 (интересно, что три последние победы «Ренна» в этом сезоне были добыты именно с таким счетом). Кроме того, между матчами Лиги Европы «красно-черные» потерпели поражение от «Реймса» — 0:2.

    Все прогнозы на футбол

    Матч против «Реймса» стал лишь вторым из пятнадцати поединков текущего сезона, в котором «Ренн» не сумел забить хотя бы один гол.

    В турнирной таблице чемпионата Франции «красно-черные» после двенадцати туров идут на двенадцатом месте. В их активе 15 набранных очков и больше пропущенных мячей, чем забитых — 15-18.

    Прогноз

    Букмекеры дают коэффициент 2,08 на победу «Динамо», 3,40 — на ничью и 3,80 — на гостевой успех «Ренна».

    Киевляне являются фаворитами матча. Однако большинство своих побед в этом сезоне динамовцы добывают с минимальным преимуществом. В то же время «Ренн» забивает в большинстве матчей сезона, постарается отличиться и здесь, чтобы замахнуться на набранные очки. Ничья будет для гостей приемлемым результатом на выезде, тогда как поражение может значительно ухудшить шансы французского клуба на выход в плей-офф.

    Наш прогноз на матч — победа «Динамо» в один мяч или ничья с коэффициентом 1,86. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч ЦСКА — Рома
  • Сегодня в 19:55
    •  1.67
  • Прогноз на матч Валенсия — Янг Бойз
  • Сегодня в 20:55
    •  1.74
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Шахтёр Д
  • Сегодня в 23:00
    •  6.00
  • Прогноз на матч Виктория — Реал
  • Сегодня в 23:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ювентус — Манчестер Юнайтед
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Бавария — АЕК Афины
  • Сегодня в 23:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Лион — Хоффенхайм
  • Сегодня в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Бенфика — Аякс
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Вашингтон — Питтсбург
  • Завтра в 03:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Астана — Яблонец
  • Завтра в 18:50
    •  1.75
  • Прогноз на матч Акхисар — Севилья
  • Завтра в 20:55
    •  2.15
  • Прогноз на матч Краснодар — Стандард
  • Завтра в 20:55
    •  2.70
  • Прогноз на матч Динамо К — Ренн
  • Завтра в 20:55
    •  1.92
  • Прогноз на матч Лацио — Марсель
  • Завтра в 20:55
    •  1.75
  • Прогноз на матч Спартак — Глазго Рейнджерс
  • Завтра в 20:55
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Сантьяго Солари
  • Три недели для Солари. Что ждет «Реал»?
    • 15:30 01/11/2018     Игроки «Ман Сити»
  • Закрытый клуб. Как шестерка топ-команд убивает интерес к АПЛ
    • Вчера в 17:12     «Локомотив» — «Арсенал»
  • «Локомотив» напомнил себя прошлогоднего
    • 20:07 03/11/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
    Прогноз на «Динамо» Киев — «Ренн». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86. В четвертом туре группового этапа Лиги Европы киевское «Динамо» будет принимать французский «Ренн». Встреча пройдет на НСК «Олимпийский» в Киеве 8 ноября. Начало матча — в 20:55 мск.
    Тоже интересно
    Игроки «Ман Сити» Футбол Закрытый клуб. Как шестерка топ-команд убивает интерес к АПЛЧемпионат Англии перестал быть непредсказуемым Вчера в 17:120
  • 01:10
    • «Атлетико» дома обыграл «Боруссию»
  • 01:02
    • «Интер» и «Барселона» обменялись голами в концовке матча
  • 00:55
    • ПСЖ и «Наполи» победителя не выявили
    Александр Овечкин Хоккей НХЛ. Шайба Овечкина, 33 сейва Худобина и хет-трик БойлаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 6 ноября Вчера в 08:480
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Последний шанс для «железнодорожников»
  • 5.92
    •
  • 08:16
    • Консейсау: «Локомотив» тоже создал нам проблемы
  • 01:58
    • Эдер: Мне было приятно вернуться в Португалию
  • 00:52
    • «Шальке» дома «всухую» переиграл «Галатасарай»
    Победу «МЮ» принес Маркус Рашфорд Футбол АПЛ. «МанСити» разгромил «Саутгемптон», «МЮ» одолел «Борнмут», «Арсенал» поделил очки с «Ливерпулем»Результаты матчей одиннадцатого тура чемпионата Англии Вчера в 08:120
  • 23:53
    • ПСЖ повел в матче с «Наполи»
  • 22:56
    • «Брюгге» на выезде разгромил «Монако»
  • 22:52
    • Дубль Павкова принес «Црвене Звезде» победу над «Ливерпулем»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие