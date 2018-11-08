«Динамо» Киев — «Ренн». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 8 ноября 2018 года

В четвертом туре группового этапа Лиги Европы киевское «Динамо» будет принимать французский «Ренн». Встреча пройдет на НСК «Олимпийский» в Киеве 8 ноября. Начало матча — в 20:55 мск. Прогноз на «Динамо» Киев — «Ренн».

«Динамо» Киев

Киевское «Динамо» после первого круга группового этапа Лиги Европы вряд ли может быть довольно своим выступление. Подопечные Александра Хацкевича обыграть смогли только «Ренн», вырвав выездную победу на 89-й минуте встречи — 2:1. В то же время ничьи против «Астаны» (2:2) и «Яблонца» (2:2) киевляне точно не могут занести себе в актив.

Набрав 5 очков, «Динамо» занимает второе место в группе К, уступая «Астане» по разнице забитых и пропущенных мячей.

В текущем сезоне «Динамо» одержало 13 побед в 23 матчах. При этом восемь побед были добыты со счетом 1:0, «Ренн» обыгран со счетом 2:1 и лишь в оставшихся четырех случаях киевлянам удавалось выиграть с разницей более чем в один мяч. Одна из этих побед была добыта между встречами с французским клубом — в Кубке Украины динамовцы уступали второлиговому «Минаю», но после перерыва переломили ход встречи — 3:1.

Кроме того, на отрезок между матчами Лиги Европы пришлись два поражения — «Динамо» сенсационно проиграло в чемпионате Украины «Львову» (0:1), а затем потерпело поражение в главном матче украинского футбола, не сумев удержать минимальный перевес над «Шахтером» в Харькове и пропустив на последних секундах (1:2).

В турнирной таблице УПЛ после четырнадцати туров киевляне идут вторыми, но уже на 8 очков отстают от «Шахтера».

«Ренн»

У «Ренна» дела в Лиге Европы обстоят еще хуже. Французский клуб потерпел два поражения при одной победе. Кроме «Динамо», «Ренн» также на выезде проиграл «Астане» (0:2). Обыграть «красно-черным» удалось только «Яблонец» (2:1).

В итоге с тремя очками в активе «Ренн» занимает только третье место в группе К. Правда, пока что все еще не так критично — от лидеров французы отстают на два пункта.

Перед ответной встречей с «Динамо» «Ренн» сумел прервать серию из трех матчей без побед — на выезде подопечные Сабри Лямуши обыграли «Кан» со счетом 2:1 (интересно, что три последние победы «Ренна» в этом сезоне были добыты именно с таким счетом). Кроме того, между матчами Лиги Европы «красно-черные» потерпели поражение от «Реймса» — 0:2.

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Матч против «Реймса» стал лишь вторым из пятнадцати поединков текущего сезона, в котором «Ренн» не сумел забить хотя бы один гол.

В турнирной таблице чемпионата Франции «красно-черные» после двенадцати туров идут на двенадцатом месте. В их активе 15 набранных очков и больше пропущенных мячей, чем забитых — 15-18.

Прогноз

Букмекеры дают коэффициент 2,08 на победу «Динамо», 3,40 — на ничью и 3,80 — на гостевой успех «Ренна».

Киевляне являются фаворитами матча. Однако большинство своих побед в этом сезоне динамовцы добывают с минимальным преимуществом. В то же время «Ренн» забивает в большинстве матчей сезона, постарается отличиться и здесь, чтобы замахнуться на набранные очки. Ничья будет для гостей приемлемым результатом на выезде, тогда как поражение может значительно ухудшить шансы французского клуба на выход в плей-офф.

Наш прогноз на матч — победа «Динамо» в один мяч или ничья с коэффициентом 1,86. 0