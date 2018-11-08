«Бордо» — «Зенит». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 8 ноября 2018 года

В четверг, 8 ноября, французский «Бордо» будет принимать на своем поле российский «Зенит» в рамках четвертого тура группы C в Лиге Европы. Начало матча — в 23:00 мск. Прогноз на «Бордо» — «Зенит».

«Бордо»

Французский клуб начал групповой этап Лиги Европы с выездного поражения от «Славии» (0:1), пропустив в Чехии единственный мяч в первом тайме. Во втором туре «Бордо» на своем поле проиграл «Копенгагену» со счетом 1:2. Пропустив в первом тайме, жирондинцы сумели отыграться в концовке матча, но пропустили второй гол на последних минутах.

Далее последовали поражение от «Зенита» в гостях — 1:2. Могли и взять очки, но в итоге не удержали победный счет.

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В чемпионате Франции «Бордо» с 15 очками на 11-м месте. В последних трех турах — поражения от «Монпелье» (0:2) и «Ниццы» (0:1), а также ничья с «Лионом» (1:1).

В целом сезон пока можно назвать для французов даже провальным. Грядущие поединки могут решить судьбу тренерского штаба Эрика Бедуэ.

«Зенит»

«Сине-бело-голубые» прекратили выступление в Кубке России, проиграв на стадии 1/8 финала в гостевом матче «Ростову» со счетом 1:3.

В последнее время игры на выезде очень трудно даются подопечным Сергея Семака. Помимо кубковой неудачи, они также проиграли две из трех встреч в чемпионате. «Анжи» (1:2) в Махачкале и «Динамо» (0:1) в Москве.

В 13-м туре РПЛ питерцы на своем поле не без труда справились с «Ахматом» — 1:0, а точный удар в активе Клаудио Маркизио. В настоящий момент команда возглавляет турнирную таблицу на внутренней арене, набрав 31 очко.

В группе Лиги Европы клуб стартовал с выездной ничьи в Дании против «Копенгагена» — 1:1. В матче второго тура питерцы дома одолели «Славию» — 1:0, после чего вновь в родных стенах в волевом стиле разобрались с «Бордо». Джимми Бриан вывел французов вперед, но россияне ответили голами Артема Дзюбы и Далера Кузяева.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам: победа «Бордо» — 2.60, победа «Зенита» — 2.80, ничья — 3.35.

Поединок в Санкт-Петербурге получился довольно равным, у обеих команд были моменты. «Зенит» копит усталость, выступать в нескольких турнирах не так уж просто. Ожидаем, что у россиян не будет очевидного преимущества. Более того, «Бордо» попытается взять долгожданные очки и сможет, как минимум, забить. Ставим на «обе команды забьют» за 1,82. 0