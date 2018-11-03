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    «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч 11-го тура Премьер-лиги Англии 3 ноября 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Вулверхэмптон Тоттенхэм
    Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм»
    Кристиан Эриксен
    3 ноября в 11-м туре АПЛ «Вулверхэмптон» примет на «Молинью» «Тоттенхэм». Начало поединка назначено на 22:45 по Москве. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм».
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    «Вулверхэмптон»

    После стартового спурта и кульминации в виде ничьей против «Манчестер Сити» «Вулверхэмптон» довольно ощутимо сдал позиции.

    Сейчас команда Нуну Санту опоясывает турнирную таблицу (10-е место) с показателем в 15 набранных очков. Столько же у «Эвертона», но «ириски» имеют положительную разницу голов (+2), у «вулвз» в этом плане полная гармония — 9:9.

    После вылета из Кубка футбольной лиги «Уондерерс» выдали две победы и два поражения. Победили «Саутгемптон» (2:0) и «Кристал Пэлас» (1:0,), а проиграли «Уотфорду» (0:2) и «Брайтону» (0:1).

    Единственное замечание по проигрышам — это оценка вторых таймов как более важных, ведь по сравнению с первыми, в них игра «Вулверхэмптона» имеет совершенно другие краски.

    «Тоттенхэм»

    Уход или неуход Почеттино из лондонского клуба все-таки влиял на игру его подопечных. Так, «шпоры» проиграли «Интеру» (1:2) и «Барселоне» (2:4) в рамках Лиги чемпионов, а в национальном первенстве уступили на своем поле «Манчестер Сити» (0:1).

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    Казалось бы, чего волноваться — поражение минимальное. Да только у «Тоттенхэма» за всю игру накопилось аж одно попадание в рамку ворот соперника.

    Плюс ощутимо тяжелый календарь не даст «лилейно-белым» развернуть атаку на всю Ивановскую, иначе не дотерпят — сольются. Ведь до 2-го декабря лондонцы успеют отбегать матчи против «Челси», «Арсенала», «Интера» и «Барселоны».

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    Про «ПСВ» тоже забывать не будем, в первом матче ему удалось отобрать очки у «Тоттенхэма» (2:2). Почему бы не повторить?

    Прогноз

    Может, как раз в виду экономии игровых усилий, а может потому, что «Вулверхэмптон» просто мало пропускает (9 голов за 10 матчей), мы не ждем от команды Почеттино чего-то сверхъестественного в атаке.

  • Нет оснований рассчитывать на осечки «МанСити»
  • Реакция прессы на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»
  • 30/10/2018

    • Даже несмотря на то, что лондонцы в нынешнем сезоне активно рвут своих соперников на глазах их же болельщиков (11 забитых голов на выезде против 5-ти домашних).

    Словом, предлагаем поставить на «2Х + ТМ 2,5» за 2,50. 0

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    Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.50. 3 ноября в 11-м туре АПЛ «Вулверхэмптон» примет на «Молинью» «Тоттенхэм». Начало поединка назначено на 22:45 по Москве.
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