«Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч 11-го тура Премьер-лиги Англии 3 ноября 2018 года

3 ноября в 11-м туре АПЛ «Вулверхэмптон» примет на «Молинью» «Тоттенхэм». Начало поединка назначено на 22:45 по Москве. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм».

«Вулверхэмптон»

После стартового спурта и кульминации в виде ничьей против «Манчестер Сити» «Вулверхэмптон» довольно ощутимо сдал позиции.

Сейчас команда Нуну Санту опоясывает турнирную таблицу (10-е место) с показателем в 15 набранных очков. Столько же у «Эвертона», но «ириски» имеют положительную разницу голов (+2), у «вулвз» в этом плане полная гармония — 9:9.

После вылета из Кубка футбольной лиги «Уондерерс» выдали две победы и два поражения. Победили «Саутгемптон» (2:0) и «Кристал Пэлас» (1:0,), а проиграли «Уотфорду» (0:2) и «Брайтону» (0:1).

Единственное замечание по проигрышам — это оценка вторых таймов как более важных, ведь по сравнению с первыми, в них игра «Вулверхэмптона» имеет совершенно другие краски.

«Тоттенхэм»

Уход или неуход Почеттино из лондонского клуба все-таки влиял на игру его подопечных. Так, «шпоры» проиграли «Интеру» (1:2) и «Барселоне» (2:4) в рамках Лиги чемпионов, а в национальном первенстве уступили на своем поле «Манчестер Сити» (0:1).

Казалось бы, чего волноваться — поражение минимальное. Да только у «Тоттенхэма» за всю игру накопилось аж одно попадание в рамку ворот соперника.

Плюс ощутимо тяжелый календарь не даст «лилейно-белым» развернуть атаку на всю Ивановскую, иначе не дотерпят — сольются. Ведь до 2-го декабря лондонцы успеют отбегать матчи против «Челси», «Арсенала», «Интера» и «Барселоны».

Все прогнозы на АПЛ

Про «ПСВ» тоже забывать не будем, в первом матче ему удалось отобрать очки у «Тоттенхэма» (2:2). Почему бы не повторить?

Прогноз

Может, как раз в виду экономии игровых усилий, а может потому, что «Вулверхэмптон» просто мало пропускает (9 голов за 10 матчей), мы не ждем от команды Почеттино чего-то сверхъестественного в атаке.

Даже несмотря на то, что лондонцы в нынешнем сезоне активно рвут своих соперников на глазах их же болельщиков (11 забитых голов на выезде против 5-ти домашних).

Словом, предлагаем поставить на «2Х + ТМ 2,5» за 2,50. 0