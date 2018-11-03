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    «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 3 ноября 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Борнмут Манчестер Юнайтед
    Прогноз на «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед»
    Эдди Хау
    3 ноября в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед». Начало матча — в 15:30 по Москве. Прогноз на «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед».
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    «Борнмут»

    Одно очко от зоны еврокубков. Разве не об этом мечтал Эдди Хау еще в прошлом сезоне. Наверное, нет. Он мечтал непосредственно о еврокубках. Именно такие амбиции и помогли «Борнмуту» шесть матчей без поражений подряд с учетом кубковых.

    Ради справедливости стоит заметить, что топовых соперников за это время у «вишен» на пути не было. Если учитывать весь текущий турнирный путь, то среди оппонентов выделяется «Челси».

    «Аристократам» ребята Хау уступили 0:2. Да, играли совсем безынициативно (27% владения и всего 1 попадание в створ), но тем не менее героически держали табло на нулях вплоть до 72-й минуты.

    Впереди у «Борнмута» вся жесть — до средины декабря «Боском» сыграет против «Арсенала», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити».

    «Манчестер Юнайтед»

    В отличие от сегодняшнего оппонента, «Манчестер Юнайтед» пока проявляет себя только с негативной стороны.

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    До 10-го тура у команды Жозе Моуринью была отрицательная разница голов. Было-было, но такого не было… Причем за всю историю выступлений «МЮ» в АПЛ.

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    • Сейчас, правда, «красные дьяволы» ситуацию частично исправили — привели разницу в равновесие (17-17). Однако сам факт, что единственной «сухой» пока остается победа над «Бернли», приводит в замешательство, учитывая тактические предпочтения португальского наставника «манкунианцев».

    Календарь и таблица АПЛ

    В последнем туре «Манчестер Юнайтед» на своем поле превозмог «Эвертон» 2:1. Победа не вышла уверенной ни по счету, ни по игре (14-14 по ударам и 54% на 46% по владению).

    Прогноз

    Пока что «МЮ» сохраняет равный стиль на любой локации. То есть играет примерно одинаково что дома, что на выезде.

    У «Борнмута» несколько лучше получаются матчи на своем стадионе. Показатели примерно равны, но результат лучше (оба поражения в сезоне были выездными).

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    • Поэтому преимущества у «манкунианцев» не будет. Ожидаем, что команда Моуринью снова пропустит, но и что забьет — тоже вполне вероятный вариант.

    Ставим на «Обе забьют» за 1,62. 0

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    Прогноз на «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.62. 3 ноября в рамках 11-го тура английской Премьер-лиги «Борнмут» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед». Начало матча — в 15:30 по Москве.
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