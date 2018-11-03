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    «Арсенал» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на матч 11-го тура чемпионата Англии 3 ноября

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Арсенал Ливерпуль
    Прогноз на «Арсенал» — «Ливерпуль»
    Унаи Эмери
    В 3-м туре первенства Англии по футболу «Арсенал» будет принимать «Ливерпуль». Матч состоится на «Эмирейтс» 3 ноября и начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Арсенал» — «Ливерпуль».
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    «Арсенал»

    Позиция и календарь. Команда Унаи Эмери после 10-ти туров замыкает четверку самых сильных клубов английской Премьер-лиги.

    В последних пяти матчах был только один серьезный соперник — «Эвертон». Зато с этого тура начинается настоящая жара — до 5-го декабря «Арсенал» сыграет с крепкими «Вулвз» и «Борнмутом», а также с «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед».

    Последние результаты. Общая серия без поражений в чемпионате состоит из восьми матчей. Правда, в последнем туре «канониры» оступились и скатали выездную ничью с «Кристал Пэлас» (2:2).

    Ключевой показатель. «Арсенал» достаточно часто попадает в офсайд на собственном поле. Обычно за 90 минут это 2-3 офсайда. Правда, соперников тоже ловит браво, только в основном на выезде — 2,6 офсайда за матч.

    «Ливерпуль»

    Позиция и календарь. Формальное второе место. Дележка лидерства всегда неприятная штука. С одной стороны, приятно осознавать себя фактически на первом месте турнирной таблицы, но с другой стороны, постоянное напряжение даже за дополнительные показатели часто сказывается на легкости ведения игры футболистами.

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    Последние результаты. Три игры в рамках чемпионата вместили в себя две победы и ничью против «Манчестер Сити» (0:0). О второй сказано уже достаточно, а вот касательно побед есть нюансы.

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    • Например, «перевалочный» поединок против «Хаддерсфилда» «Ливерпуль» выиграл со счетом 1:0. Причем за всю игру «мерсисайдцы» сподобились всего на два попадания в створ из 11-ти попыток. «Кардиффу», в сою очередь, «красные» напихали четыре гола.

    Но внимание каппера должно привлечь не это, а то, что ребята Клоппа все-таки пропустили от «лазурных птиц». Если что, это был первый пропущенный гол на «Энфилде» в этом сезоне.

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    Ключевой показатель. Если в прошлом сезоне «Ливерпуль» удивлял своей резвостью в атаке, то в этом — надежностью в защите. За 10 туров «мерсисайдцы» пропустили всего четыре гола. Правда, три из них, именно в чужих стенах.

    Прогноз

    Прогнозируем живой поединок. Пусть это банально, но посмотрите на последние личные встречи команд. Пять из них были тотально «верховыми» — с четырьмя и более голами.

    При этом в прошлом сезоне первые таймы были не столь насыщенные, сколько вторые. Сейчас эта мировая тенденция только усилилась.

    Поэтому предлагаем сыграть на желании тренеров сначала покрасоваться и изучить манеру соперника непосредственно в данной игре. А голы, мол, успеем.

    Наш прогноз — «2 тайм больше 1-го тайма» за 1,91. 0

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    Прогноз на «Арсенал» — «Ливерпуль». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.91. В 3-м туре первенства Англии по футболу «Арсенал» будет принимать «Ливерпуль». Матч состоится на «Эмирейтс» 3 ноября и начнется в 20:30 по московскому времени.
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