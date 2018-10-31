«Оренбург» — «Тюмень». Прогноз и ставки на матч Кубка России 31 октября 2018 года

В среду, 31 октября, «Оренбург» на своем поле сыграет с «Тюменью» в рамках 1/8 финала Кубка России. Встреча, которая пройдет на стадионе «Газовик», начнется в 13:00 по московскому времени. Прогноз на «Оренбург» — «Тюмень».

«Оренбург»

«Газовики» на предыдущей стадии Кубка России без проблем одолели второлиговое барнаульское «Динамо» со счетом 2:0. После той игры они успели провести четыре игры в чемпионате.

Сначала проиграли на своем поле ЦСКА — 0:1, затем с таким же результатом переиграли на выезде «Ростов», забив единственный гол еще в самом начале встречи.

Затем последовало два ничейных результата. В 11 туре «Оренбург» расписал мировую с «Енисеем» (0:0), а в следующем туре поделил очки с тульским «Арсеналом» (2:2) в гостях.

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После 12 матчей в РПЛ подопечные Владимира Федотова заработали 16 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице.

«Тюмень»

«Сибиряки» в этом розыгрыше Кубка России прошли уже два раунда. В 1/32 финала они выбили «Сибирь» (2:1), забив им победный гол в овертайме.

На предыдущем этапе «Тюмень» смогла убрать со своей дороги премьерлиговый ЦСКА (1:1 — в основное), одолев их в послематчевой лотерее, но правда «армейцы» играли полностью резервным составом.

После успешного кубкового матча дружина Горана Алексича провела четыре игры в ФНЛ, и ни одной не выиграла. Были добыты два ничейных результата и два поражения.

Календарь и таблица РПЛ

Завершили «черно-белые» первый круг в розыгрыше первой лиги на 17 строке, имея в своем активе 19 очков и отстает от спасительной 15 строки на один пункт.

В прошлом сезоне команды выступали в ФНЛ. И тогда в двух матчах «Оренбург» взял верх. 3:0 — в Оренбурге и 2:1 — в Тюмени.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа в основное время «Оренбурга» — 1.45, победа «Тюмени» — 7.60, ничья — 4.20.

Представитель Премьер-лиги не должен испытать проблем в игре с представителем первой лиги. Прогнозируем, что они решат все еще в основное время. 0