ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вишай ШривадданапрабхаГлубокая связь «Лестера» с Шривадданапрабхой. И дело не только в титуле Хулен ЛопетегиВраг внутри. Лопетеги был обречен на провал в «Реале» «Манчестер Сити» вернулся на первое место АПЛНет оснований рассчитывать на осечки «МанСити»
  • 00:40
    • «Бавария» — в 1/8 финала Кубка Германии
  • 00:26
    • Джокович успешно стартовал на «Мастерсе» в Париже
  • 22:47
    • ЦСКА нанес поражение «Сибири»
  • 22:34
    • СКА обыграл «Куньлунь» в Санкт-Петербурге
  • 20:37
    • Скаут «Манчестер Юнайтед» просматривал игрока «Спартака»
  • 20:13
    • Еськов рассудит «Динамо» и ЦСКА
  • 20:01
    • Бывший главный тренер «Спартака» отказался возглавить «Реал»
    Все новости спорта

    Кто потерпит первое поражение в сезоне?

    «Боруссия» Дортмунд — «Унион» Берлин. Прогноз и ставки на Кубок Германии 31 октября 2018 года

    Кубок Германии Футбол Германии Боруссия Д
    Прогноз на «Боруссия» Дортмунд — «Унион» Берлин
    До последнего тура «Боруссия» выиграла семь матчей кряду
    В среду, 31 октября, в 1/16 финала Кубка Германии дортмундская «Боруссия» на своем поле сыграет с берлинским «Унионом». Начало встречи — в 20:30 по Москве. Прогноз на «Боруссия» Дортмунд — «Унион» Берлин.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Боруссия»

    «Боруссия» в девяти поединках Бундеслиги завоевала 21 балл и занимает первое место в турнирной таблице, опережая вторую «Баварию» на два пункта. В играх чемпионата команда Люсьена Фавра одержала шесть побед при трех ничейных результатах.

    До последнего тура у «Шмелей» была семиматчевая выигрышная серия с учетом всех турниров, пока они не потеряли три очка в добавленное время матча против «Герты» (2:2) в национальном первенстве. Тем не менее, в этом сезоне они еще не проигрывали, а эта серия уже составляет 14 матчей во всех турнирах.

    Логично, что коллектив из Рура успешно прошел первую для себя стадию Кубка Германии в этом сезоне. Правда, произошло это нелегко, ведь «Гройтер Фюрт» (2:1) был обыгран лишь в дополнительное время, тогда как лишь точный удар Акселя Витселя на 90+5 минуте позволил ему избежать столь раннего вылета.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 10 000
  • Забрать
  • Фрибет для всех
  • fonbet.ru
    •

    «Унион»

    «Унион» Берлин хорошо начал нынешний сезон. В первом туре второй Бундеслиге команда одолела «Эрцгебирге» (1:0), после чего увезла ничью после визита к «Кельну» (1:1), а затем разгромила на своем поле «Санкт-Паули» (4:1).

    Увы для подопечных Урса Фишера, им не удалось развить этот успех, поскольку в трех последующих турах пришлось довольствоваться ничьими. И только вслед за этим было две победы, которые исправили положение.

    Однако дальше снова были три ничьи, которые констатировали то, что столичный клуб не проигрывает в этом сезоне по итогам 12 матчей. Коллектив вступил в борьбу в Кубке Германии также в 1/32 финала, где обыграл «Карл Цейсс» (4:2).

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,20, тогда как успех гостей оценивается в 11,00, а ничья — в 7,00.

    Рекомендуем ставить на то, что в матче будет больше 2-х голов, больше 3-х карточек и больше 10-ти угловых за 7,00. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.84
  • Прогноз на матч Оренбург — Тюмень
  • Сегодня в 13:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Урал — Нижний Новгород
  • Сегодня в 16:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Автомобилист — Йокерит
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Ахмат — Арсенал Тула
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Локомотив — Енисей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Мелилья — Реал
  • Сегодня в 21:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Милан — Дженоа
  • Сегодня в 22:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Челси — Дерби Каунти
  • Сегодня в 22:45
    •  4.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Блэкпул
  • Сегодня в 22:45
    •  1.55
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Тоттенхэм
  • Сегодня в 22:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Культураль — Барселона
  • Сегодня в 23:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ванкувер — Чикаго
  • Завтра в 05:00
    •  2.65
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Завтра в 18:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Артем Дзюба
  • Французские крепыши, Дзюба и характер
    • 16:16 26/10/2018     ЦСКА — «Краснодар»
  • «Быки» наказали ЦСКА за трусость
    • 23:47 28/10/2018     Тьерри Анри
  • Лига чемпионов: 10 событий, которые вы могли пропустить
    • 19:34 25/10/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Боруссия» Дортмунд — «Унион» Берлин. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 7.00. В среду, 31 октября, в 1/16 финала Кубка Германии дортмундская «Боруссия» на своем поле сыграет с берлинским «Унионом». Начало встречи — в 20:30 по Москве.
    Тоже интересно
    Фрагмент матча Футбол Результат матча в Казани разочаровал обе командыУпущенная «Спартаком» победа над «Рубином» — в нашем обзоре прессы Вчера в 02:080
  • 19:49
    • Три представителя РПЛ попали в топ-50 клубов по числу воспитанников в Европе
  • 19:33
    • «Трактор» уверенно разобрался со «Спартаком»
  • 19:19
    • СМИ: «Спартак» договорился с Кононовым
    «Зенит» — «Крылья Советов» Футбол «Зенит» Семака постепенно превращается в «Атлетико»Реакция спортивных СМИ на минимальную победу «Зенита» в Самаре Вчера в 00:150
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Еще один турнир для «Баварии»
  • 2.88
    •
  • 00:54
    • «Зенит» проиграл АСВЕЛу в пятом туре Еврокубка
  • 23:25
    • Дубль Мины принес «Валенсии» победу над «Эбро»
  • 23:13
    • «Вольфсбург» вышел в 1/8 финала Кубка Германии
    «Ванкувер» — «Миннесота» Хоккей НХЛ. «Ванкувер» одолел «Миннесоту», «Торонто» проиграл «Калгари»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 30 октября Вчера в 09:000
  • 16:59
    • Касаткина с победы стартовала на турнире «Элит Трофи»
  • 15:29
    • Середняк АПЛ заинтересовался Чаловым
  • 14:59
    • Медведев вышел во второй круг турнира в Париже
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие