«Боруссия» Дортмунд — «Унион» Берлин. Прогноз и ставки на Кубок Германии 31 октября 2018 года

В среду, 31 октября, в 1/16 финала Кубка Германии дортмундская «Боруссия» на своем поле сыграет с берлинским «Унионом». Начало встречи — в 20:30 по Москве. Прогноз на «Боруссия» Дортмунд — «Унион» Берлин.

«Боруссия»

«Боруссия» в девяти поединках Бундеслиги завоевала 21 балл и занимает первое место в турнирной таблице, опережая вторую «Баварию» на два пункта. В играх чемпионата команда Люсьена Фавра одержала шесть побед при трех ничейных результатах.

До последнего тура у «Шмелей» была семиматчевая выигрышная серия с учетом всех турниров, пока они не потеряли три очка в добавленное время матча против «Герты» (2:2) в национальном первенстве. Тем не менее, в этом сезоне они еще не проигрывали, а эта серия уже составляет 14 матчей во всех турнирах.

Логично, что коллектив из Рура успешно прошел первую для себя стадию Кубка Германии в этом сезоне. Правда, произошло это нелегко, ведь «Гройтер Фюрт» (2:1) был обыгран лишь в дополнительное время, тогда как лишь точный удар Акселя Витселя на 90+5 минуте позволил ему избежать столь раннего вылета.

«Унион»

«Унион» Берлин хорошо начал нынешний сезон. В первом туре второй Бундеслиге команда одолела «Эрцгебирге» (1:0), после чего увезла ничью после визита к «Кельну» (1:1), а затем разгромила на своем поле «Санкт-Паули» (4:1).

Увы для подопечных Урса Фишера, им не удалось развить этот успех, поскольку в трех последующих турах пришлось довольствоваться ничьими. И только вслед за этим было две победы, которые исправили положение.

Однако дальше снова были три ничьи, которые констатировали то, что столичный клуб не проигрывает в этом сезоне по итогам 12 матчей. Коллектив вступил в борьбу в Кубке Германии также в 1/32 финала, где обыграл «Карл Цейсс» (4:2).

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,20, тогда как успех гостей оценивается в 11,00, а ничья — в 7,00.

Рекомендуем ставить на то, что в матче будет больше 2-х голов, больше 3-х карточек и больше 10-ти угловых за 7,00. 0