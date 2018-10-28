«Милан» — «Сампдория». Прогноз и ставки на матч Серии А 28 октября 2018 года

В воскресенье ,28 октября, в 10-м туре чемпионата Италии «Милан» на своем поле сразится с «Сампдорией». Начало — в 19:00 по Москве. Прогноз на «Милан» — «Сампдория».

«Милан»

«Россонери» проиграли две последние игры. Сначала в матче чемпионата они уступили в миланском дерби «Интеру» со счетом 0:1, а затем оказались слабее «Бетиса» (1:2) в Лиге Европы.

Этими неудачами «Милан» прервал 8-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах. В поединках Серии А футболисты Дженнаро Гаттузо в этот период добыли три победы и три раза сыграли вничью.

Набрав после восьми матчей (одна игра в запасе у них) 12 баллов миланский клуб расположился на 12 позиции в турнирной таблице и отстает от топ-4 уже на шесть пунктов.

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В трех домашних встречах этого итальянского первенства «дьяволы» одержали две победы и один раз сыграли вничью, разница мячей — 7:4.

«Сампдория»

«Дория» после девяти туров Серии А идет на пятой строке, имея в своем активе на три очка больше, чем у их предстоящего противника.

На данный момент у клуба из Генуи 4-матчевая беспроигрышная серия. В этом отрезке дружина Марко Джампаоло одержала две победы и две игры свела вничью.

Началась эта серия с ничейного результата с «Кальяри» (0:0) в гостях, затем «блучеркьяти» одержали две победы кряду. Поочередно были обыграны СПАЛ (2:1) дома и «Аталанта» (1:0) в гостях. В минувшем туре они расписали мировую с «Сассуоло» (0:0) на своем поле.

Календарь и таблица Серии А

Гостевые матчи в текущем чемпионате принесли «Сампдории» две виктории, одну ничью и одно поражение, разница забитых и пропущенных — 6:1.

В минувшем сезоне коллективы обменялись домашними победами. В Милане хозяева выиграли — 1:0, в Генуе «Сампа» взяла верх — 2:0.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Милана» — 1.68, победа «Сампдории» — 5.90, ничья — 4.30.

«Милану» чтобы раньше времени не выключиться из борьбы за путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон, нужно обязательно выиграть у таких соперников, как «Сампдория».

Прогнозируем, что хозяева прервут свою неудачную серию и добудут заветные три балла. 0