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    Одержит ли Словения свою первую победу в Лиге наций?

    Словения — Кипр. Прогноз и ставки на матч 4-го тура Лиги наций 16 октября

    Лига наций Сборная Словении
    Прогноз на Словения — Кипр
    Словения трижды проиграла в Лиге наций
    В рамках 4-го тура группы 3 Лиги «C» в Лиге наций УЕФА сборная Словении примет на своем поле команду Кипра. Матч состоится 16 октября и начнется в 21:45 по Москве. Прогноз на Словения — Кипр.

    Словения

    В попытке пробиться на чемпионат мира в России сборная Словении набрала 15 очков в своей квалификационной группе. Этого хватило только на четвертое место, поэтому в главном турнире парни Томажа Кавчича не участвовали.

    После неудачного отбора на мундиаль команда провела три контрольных поединка. Два из них завершились «сухими» поражениями: Австрии 0:3 и Беларуси 0:2.

    Затем балканская команда неудачно провела первый круг в групповом раунде Лиги наций. Коллектив уступил на своем поле Болгарии (1:2), а также на выезде — Кипру (1:2) и Норвегии (0:1), из-за чего оказался на последнем месте в квартете.

    Кипр

    В отборочном цикле на ЧМ-2018 сборная Кипра набрала 10 очков в своей квалификационной группе. Это лишь позволило избежать последней позиции в группе и занять пятую строчку, поэтому в Россию команде не удалось отправиться.

    После этого коллектив готовился к новому циклу, но и в товарищеских поединках подопечные Рана Бен Шимона не преуспели. В четырех товарищеских играх они добыли одну ничью при трех поражениях.

    Лучшим выдался старт в Лиге наций, где удалось в домашних стенах одолеть Словению (2:1). Тем не менее, в матчах против Норвегии на выезде (0:2) и Болгарии (1:2), в результате чего сборная занимает третью позицию в группе.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,67, тогда как успех гостей оценивается в 5,50, а ничья — в 3,60.

    4.00
  • Прогноз: Словения выиграет, и обе команды забьют
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    • Рекомендуем ставить на то, что Словения выиграет, и обе команды забьют за 4,00. 0

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    Прогноз на Словения — Кипр. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.00. В рамках 4-го тура группы 3 Лиги «C» в Лиге наций УЕФА сборная Словении примет на своем поле команду Кипра. Матч состоится 16 октября и начнется в 21:45 по Москве.
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