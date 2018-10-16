Словения — Кипр. Прогноз и ставки на матч 4-го тура Лиги наций 16 октября

В рамках 4-го тура группы 3 Лиги «C» в Лиге наций УЕФА сборная Словении примет на своем поле команду Кипра. Матч состоится 16 октября и начнется в 21:45 по Москве. Прогноз на Словения — Кипр.

Словения

В попытке пробиться на чемпионат мира в России сборная Словении набрала 15 очков в своей квалификационной группе. Этого хватило только на четвертое место, поэтому в главном турнире парни Томажа Кавчича не участвовали.

После неудачного отбора на мундиаль команда провела три контрольных поединка. Два из них завершились «сухими» поражениями: Австрии 0:3 и Беларуси 0:2.

Затем балканская команда неудачно провела первый круг в групповом раунде Лиги наций. Коллектив уступил на своем поле Болгарии (1:2), а также на выезде — Кипру (1:2) и Норвегии (0:1), из-за чего оказался на последнем месте в квартете.

Кипр

В отборочном цикле на ЧМ-2018 сборная Кипра набрала 10 очков в своей квалификационной группе. Это лишь позволило избежать последней позиции в группе и занять пятую строчку, поэтому в Россию команде не удалось отправиться.

После этого коллектив готовился к новому циклу, но и в товарищеских поединках подопечные Рана Бен Шимона не преуспели. В четырех товарищеских играх они добыли одну ничью при трех поражениях.

Лучшим выдался старт в Лиге наций, где удалось в домашних стенах одолеть Словению (2:1). Тем не менее, в матчах против Норвегии на выезде (0:2) и Болгарии (1:2), в результате чего сборная занимает третью позицию в группе.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,67, тогда как успех гостей оценивается в 5,50, а ничья — в 3,60.

4.00 Прогноз: Словения выиграет, и обе команды забьют Сделать ставку!

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