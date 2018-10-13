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    Словакия — Чехия. Прогноз и ставки на матч 3-го тура Лиги наций УЕФА 13 октября 2018 года

    Лига наций Сборная Словакии Сборная Чехии
    Прогноз на Словакия — Чехия
    Боржек Дочкал
    13 октября в 3-м туре Лиги наций сборная Словакии примет сборную Чехии. Матч начнется в 16:00 по Москве. Прогноз на Словакия — Чехия.
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    Словакия

    После трех товарищеских матчей на три исхода сборная Словакии провела первый поединок в Лиге наций. Визит во Львов к местной сборной Украины оказался для «соколов» весьма неудачным. Что по результату (проигрыш 0:1), что по игре.

    Что и говорить, если Степаненко и Ракицкий нанесли по три удара по воротам Дубравки. А это, напомним, опорник и центрбек. То есть шибко много словаки позволили украинцам.

    Сами же «представители» сподобились всего на одно попадание в створ ворот Андрея Пятова. Что можем отметить, так это относительно неплохое противодействие крыльям атаки «сине-желтых». Ведь 16 перехватов из 26-ти словаки совершили на флангах своей половины поля.

    Чехия

    Перед чемпионатом мира чехи сыграли два товарняка (проигрыш 0:4 Австралии и выигрыш у Нигерии 1:0) и пошли в отпуск. По выходу сразу же попали в официальную рубку Лиги наций.

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    Первый тур команда еще Карела Яролима проводила дома против сборной Украины. Первый тайм был ужасен: всего одно попадание в створ из всего двух попыток пробить. Наверное, все благодаря раннему голу Шика на 4-й минуте. Действительно, зачем напрягаться, если можно поставить автобус и защищать счет?

    Но не тут-то было. Дружина Андрея Шевченко нанесла 26 ударов по воротам Вацлика и сначала сравняла счет, а на 93-й минуте вымучила победный гол. Итог — теперь сборной Чехии нужно побеждать хотя бы для возвращения психологической уверенности.

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    Ведь страшное фиаско в поединке со сборной России (1:5) стало роковым не только для Яролима (покинул пост), но и для ментальной стойкости чешской обороны.

    Прогноз

    Вряд ли новый наставник Чехии на-гора выдаст результат. Не тот случай. В именитой сборной можно привнести как свежую кровь в состав, так и новый заряд мотивации.

    В командах попроще остается только второе, но постоянно на нем выезжать нельзя. В последних пяти личных встречах установлен полный паритет: по две победы каждой из команд и ничья.

    Учитывая примерное равенство соперников предлагаем «зарядить» на ничью в первом тайме за 2,04. 0

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    Прогноз на Словакия — Чехия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.04. 13 октября в 3-м туре Лиги наций сборная Словакии примет сборную Чехии. Матч начнется в 16:00 по Москве.
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