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    Ждать от хорватов нечего

    Хорватия — Англия. Прогноз и ставки на футбол 12 октября 2018 года

    Лига наций Сборная Хорватии Сборная Англии Футбол Англии
    Прогноз на Хорватия — Англия
    Лука Модрич
    В 3-м туре Лиги наций сборная Хорватии 12 октября примет сборную Англии в Риеке в рамках Лиги наций УЕФА. Начало матча — в 21:45 мск. Прогноз на Хорватия — Англия.
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    Хорватия

    Еще на чемпионате мира сборная Хорватии играла натужно. Победы давались ей с неимоверными усилиями. Весь плей-офф команда Златко Далича шла рука об руку с овертаймом. Дважды дело доходило до серии пенальти.

    Поэтому нынешние неудачи «клетчатых» нельзя назвать случайными — в них просматривается ясная и четкая закономерность. Первопричина — не налаженное взаимодействие игроков средней линии и атаки.

    Контроля обычно достаточно (против Франции в финале ЧМ было 61%), а вот моментов… Вот и в последних двух матчах хорваты насоздавали ровно на один гол — португальцам в товарняке (1:1).

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    • В первом туре Лиги наций так и вовсе жалко было смотреть: «пламенные» совсем не горели и за 90 минут всего лишь раз потревожили Давида Де Хеа. Тогда как команда Луиса Энрике отгрузила гостям шесть голов.

    Англия

    С учетом последних международных результатов можно сказать, что «три льва» довольно успешно выступили на чемпионате мира в России. Даже несмотря на проигрыш хорватам полуфинале (1:2) и «влет» бельгийцам в матче за третье место (0:2).

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    Неплохо начинался и матч первого тура Лиги наций против Испании, когда Рашфорд открыл счет на 12-й минуте поединка. Но из-за дикой невнимательности англичане прохлопали быстрый ответ от Сауля, а до конца первого тайма пропустили еще один от валенсийца Родриго.

    Как итог — проигрыш 1:2 при в целом равной игре (11-11 по ударам, 47% на 53% по владению). Для разминки перед ответственным поединком с командой Далича сборная Англии провела товарищескую встречу со сборной Швейцарии.

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    «Три льва» вышли экспериментальным составом и не добились особенного игрового преимущества. Тем не менее во втором тайме им удалось забить единственный мяч, который и оказался победным.

    Прогноз

    Испания «хлопнула» обе сборные и пока все идет к тому, что именно «Фурия Роха» будет бороться за главный трофей Лиги наций в финальной стадии.

    Сегодняшние соперники оспорят между собой право бороться за путевку на ЧЕ. Прогнозируем, что хорваты не успеют так быстро перезагрузиться после мирового первенства, и проблемы продолжатся.

    Поэтому не рассчитываем на гол хозяев, по крайней мере в первом тайме так точно. Наша ставка — «1 тайм: Хорватия не забьет» за 1,58. 0

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    Прогноз на Хорватия — Англия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.58. В 3-м туре Лиги наций сборная Хорватии 12 октября примет сборную Англии в Риеке в рамках Лиги наций УЕФА. Начало матча — в 21:45 мск.
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