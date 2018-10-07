«Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на центральный матч 8-го тура АПЛ 7 октября

Самым сочным поединком 8-го тура чемпионата Англии по футболу станет встреча «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» на «Энфилде» 7 октября. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. Прогноз на «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» играет шикарно. Или кошерно — кому что ближе. Как не назови, а только все идет к тому, что этот сезон станет лучшим для Клоппа у руля мерсисайдского клуба.

Ничья в последнем туре против «Челси» (1:1) стала первой потерей очков «красными» в новом чемпионате. По результату пока не страшно, больше волнений вызывает сама игра подопечных немецкого энтузиаста. Ведь отыгрался-то «Ливерпуль» за минуту до конца поединка.

Пропускать в концовках — типичная черта нынешнего состава «красных». В Кубке Лиги «Челси» начал победный ход с 79-й минуты. В первом туре Лиги чемпионов Мбаппе отыграл второй гол на 83-й минуте. «Тоттенхэм» в пятом туре АПЛ забил гол престижа на 93-й.

Как следствие последний матч в Лиге чемпионов закончился плачевно. «Наполи» забил победный гол на 90-й минуте и сорвал три очка, как с куста.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» безоговорочный лидер АПЛ по игровым показателям. Элементарное усредненное количество ударов за матч (24) уже внушает уважение. Так и по детальной статистике «горожане» впереди планеты всей.

Например, именно они держат первенство по количеству ударов из пределов вратарской площадки — в среднем 2,4 за игру. Это очень серьезный показатель глубины атаки, особенно если учитывать, что ближайший преследователь «Челси» имеет цифру в 1,6 ударов за матч.

Все прогнозы на АПЛ

И самое главное — после 61-й минуты «манкунианцы» в рамках чемпионата Англии забили своим соперникам семь голов.

Победный гол «Хоффенхайму» в ЛЧ тоже влетел поздновато — на 87-й минуте. Словом, и Гвардиоле, и нам есть, о чем поразмыслить…

Прогноз

В последних пяти личных встречах с учетом всех турниров «Манчестер Сити» смог только раз одержать победу. Причем за это время не было ни одной ничьи.

К слову, все эти поединки были «верховыми» — на ТБ 2,5. Обычно в матчах «манкунианцев» залетает 3,4 гола. В поединках «мерсисайдцев» — 2,6 голов.

Перед перерывом на сборные команды имеют возможность выложиться даже на 200%. Прогнозируем, что откладывать на потом команды не станут. Поэтому предлагаем вам две ставки: «1 тайм: ОЗ» за 3,52 и «1 тайм: Х» за 2,30. 0