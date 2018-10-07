Дождутся ли болельщики от «Спартака» победы?

«Енисей»
Красноярская команда на данный момент замыкает турнирную таблицу РПЛ, набрав всего пять очков в девяти играх.
Свои первые баллы в элите «львы» набрали только в третьем туре, поделив очки в домашнем матче с ЦСКА (1:1), тогда же был забит и первый гол.
В последних трех матчах чемпионате подопечные Дмитрия Аленичева минимально проиграли. В седьмом туре в гостях «Рубину» (0:1), в восьмом — дома «Уралу» (1:2), а в девятом — на выезде «Уфе» (1:2).
Из хорошего — «Енисей» вышел в 1/8 финала Кубка России, обыграв второлиговую «Луки-Энергию» со счетом 2:1.
«Спартак»
В чемпионате России после девяти сыгранных туров «Спартак» занимает пятое место, отставая от лидирующего «Зенита» на семь очков.
Москвичи не побеждали в национальном первенстве с 25 августа, а в девятом туре и вовсе потерпели поражение от «Ростова» (0:1).
В лазарете «Спартака» находятся Самюэль Жиго, Илья Кутепов, Педро Роша, Марко Петкович и Александр Селихов. Тем не менее, вполне вероятно, что в поединке с аутсайдером кто-то вернется на поле.
Но не кризисом единым. Москвичи выступают в Лиге Европы, где после поражения от «Рапида» (0:2) болельщики со страхом ждали встречи с «Вильярреалом». Но все оказалось не так уж печально — подопечные Карреры вели со счетом 3:2 и упустили три очка лишь в добавленное время — 3:3.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Спартака» — 2,05, победа «Енисея» — 4,10, ничья — 3,25.
У Карреры однозначно есть потребность в ротации, позади сложный еврокубковый поединок. Тем не менее, столичной команде некуда отступать и на внутренней арене, иначе можно потерять все шансы на золотые медали. Поэтому ждем первой за долгое время победы «Спартака». Кризис, судя по всему, постепенно проходит. 0