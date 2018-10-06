«Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». Прогноз на АПЛ 6 октября 2018 года

В 8-м туре первенства Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» 6 октября примет на «Олд Траффорд» «Ньюкасл». Старт поединка — в 19:30 мск. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл».

«Манчестер Юнайтед»

После семи туров «Манчестер Юнайтед» опоясывает таблицу АПЛ — находится четко по середине, на десятом месте. Печально и то, что у трех команд, которые расположены ниже меньшее количество пропущенных мячей. Как говорится, мелочь, а неприятно.

Команда Жозе Моуринью имеет большие проблемы с созидательной игрой. В среднем «красные дьяволы» наносят 13,4 удара за игру. Казалось бы, неплохо. Проблема в том, что процент реализации моментов соперниками «МЮ» выше, чем у самого «МЮ» — 22,2% против 14,7%.

К тому же «манкунианцы» занимают шестое место в Премьер-лиге по количеству дальних ударов (первое среди топ-5 команд): в среднем 40% выстрелов ребят Моуринью — это удары из-за штрафной. А ключевых передач «Манчестер Юнайтед» выдал меньше, чем «Фулхэм» или «Саутгемптон» (67 против 74-х и 69-ти соответственно).

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» входит в зону вылета, а заодно — в тройку команд, которые еще не побеждали в новом сезоне. Так, за семь туров «сороки» проиграли, как и остальные андердоги, пять раз. Только что пропустили меньше — «всего-то» 10 мячей.

В последнем поединке «Тун» на родной земле уступил «Лестеру» 0:2. Игра команды Бенитеса выглядела весьма печально: 41% владения и всего одно попадание по воротам. Не соотносится как-то…

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Из примечательного: как бы плохо ни играл «Ньюкасл», он все равно старается равномерно распределить силы на весь матч. Зачастую мало-мальское количество ударов и то делится по таймам поровну.

Прогноз

В прошлом году «манкунианцы» на своем поле разгромили «сорок» 4:1. Но ответная встреча второго круга закончилась победой подопечных Рафаэля Бенитеса (1:0).

Для «МЮ» грядет очень ответственный период: до конца октября в соперниках будут «Челси», «Эвертон» и «Ювентус» в ЛЧ.

Прозрачные намеки в лигочемпионских программках на приход в команду Зидана, по нашему мнению, не более чем игра воображения. Однако смену тренера отрицать не будем. Сейчас слишком высокую цену можно заплатить за суету.

А раз Особенный останется, игра особенно не поменяется. Наша ставка — «Тотал матча: 2-3 гола» за 2,02. 0