«Ворскла» — «Спортинг». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 4 октября 2018 года

В четверг, 4 октября, в рамках второго тура группы Е Лиги Европы украинская «Ворскла» примет на своем поле португальский «Спортинг». Матч начнется — в 19:55 по мск. Прогноз на «Ворскла» — «Спортинг».

«Ворскла»

Полтавчане в первом матче группового этапа ЛЕ гостили у лондонского «Арсенала», которому проиграли со счетом 2:4, уступая по ходу игры — 0:4.

Это поражение стало первым за последние пять матчей для «Ворсклы». В чемпионате Украины подопечные Василия Сачко на данный момент имеют 4-матчевую победную серию.

Началась эта серия в седьмом туре УПЛ победой на своем поле над «Черноморцем» (2:1). Затем поочередно были повержены «Карпаты» (1:0) и «Десна» (2:0) в гостях, а также «Заря» (2:1) дома.

Все прогнозы на Лигу Европы

Заработав в 10 поединках украинского первенства 18 очков «зелено-белые» расположились на четвертой строке в турнирной таблице, уступая второму «Динамо» пять баллов.

«Спортинг»

«Львы» в первом туре Лиги Европы одержали победу над азербайджанским «Карабахом» со счетом 2:0, забив оба гола во второй половине встречи.

Как и их предстоящий соперник, «Спортинг» идет на четвертой строке в своем внутреннем первенстве, набрав в шести турах 13 баллов и отстает от первого места всего лишь на три пункта.

«Аристократы» в этом сезоне проиграли только один официальный матч, уступив в пятом туре португальского чемпионата в гостях «Браге» — 0:1.

Календарь и таблица Лиги Европы

Всего на выезде лиссабонцы провели три выездных поединка в этом сезоне, в которых они по разу выиграли, проиграли и сыграли вничью.

«Ворскла» в сезоне 2000/01 Кубка УЕФА встречалась с португальской «Бенфикой». В Португалии украинский клуб проиграл — 0:4, а дома ворскляне взяли верх — 2:1.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на их победу равен 1.83, тогда как успех хозяев оценивается в 5.20, а ничья — в 3.25.

Португальская команда по классу выше украинцев, но «львы» очень зависят от своего поля, на выезде «Спортинг» зачастую не может сохранить свои ворота на замке.

Наш прогноз — «Ворскла» забьет : да. 0