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    Продолжит ли «Аякс» безвыгрышную серию «Баварии»?

    «Бавария» — «Аякс». Прогноз и ставки на матч ЛЧ 2 октября 2018 года

    Лига чемпионов Бавария Футбол Германии Аякс
    Прогноз на «Бавария» — «Аякс»
    «Бавария» выиграла в первом туре у «Бенфики»
    «Бавария» 2 октября примет «Аякс» в рамках 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. Поединок начнется в 22:00 по Москве. Прогноз на «Бавария» — «Аякс».
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    «Бавария»

    Выступление «Баварии» в первом туре группового раунда Лиги чемпионов дало понять, что команда действительно заслуживает статуса фаворита квартета E. Чемпион Германии уверенно победил на выезде одного из приписываемых ему конкурентов за выход в плей-офф «Бенфику» (2:0), да еще и сделал это в гостях.

    Для подопечных Нико Ковача все складывалось хорошо и в немецком первенстве до позапрошлого тура. Мюнхенский коллектив одержал четыре победы из четырех над «Хоффенхаймом», «Штутгартом», «Байером» и «Шальке» (тремя участниками еврокубков) с разницей мячей 11-2.

    Тем не менее, на прошлой неделе «ротен» как будто подменили, ведь в обоих поединках Бундеслиги они не сумели выиграть. Сперва лучший клуб Германии не сумел одолеть на своем поле середняка «Аугсбург» (1:1), а затем и вовсе уступил на выезде «Герте» (0:2), из-за чего потерял лидерство в чемпионате.

    «Аякс»

    Как и грядущий соперник по второму туру группового этапа Лиги чемпионов, «Аякс» успешно стартовал в основном раунде ведущего еврокубка. При этом вице-чемпион Нидерландов выиграл с еще более крупным счетом, разбив в домашних стенах греческий АЕК 3:0.

    В новой кампании национального первенства коллектив почти идеально провел пять матчей, одержав четыре победы и один раз сыграв вничью. Благодаря таким результатам подопечные Эрика тен Хага закрепились на втором месте в турнирной таблице.

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    Тем не менее, позапрошлый тур омрачил хорошее настроение фанатов голландского гранда, поскольку в центральном матче едва ли не всего круга он не сумел победить чемпиона и лидера ПСВ, разгромно проиграв 0:3, хотя в случае успеха сам бы взобрался на вершину. Но выигрыш у ситтардской «Фортуны» (2:0) в последнем туре должен был приподнять настроение команды.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно отдают предпочтение хозяевам, коэффициент на победу которых равен 1,18, тогда как успех гостей оценивается в 12,00, а ничья — в 7,50.

    Рекомендуем ставить на то, что первый тайм завершится вничью, но «Бавария» в итоге сумеет выиграть за 4,40. 0

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